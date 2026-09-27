Quyết liệt bài trừ thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

NGUY CƠ TỪ THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ, THUỐC LÁ NUNG NÓNG

Các sản phẩm TLĐT,TLNN được thiết kế dưới nhiều hình thức, có sản phẩm ngụy trang như: Thỏi son, cây bút, đồ chơi cùng nhiều loại hương liệu, hóa chất.

Ảnh minh họa có sử dụng AI.

Đáng báo động, nhiều đối tượng đã pha trộn các chất ma túy tổng hợp thế hệ mới vào tinh dầu TLĐT, gây ra các trường hợp ngộ độc cấp như: Hôn mê sâu, loạn thần, suy tim, phổi cấp tính và tử vong ở người trẻ tuổi.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo tất cả các loại thuốc lá, bao gồm TLĐT,TLNN, đều có hại. Nhận diện rõ những nguy cơ này, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết 173 xác định những chủ trương, biện pháp nhằm bảo vệ sức khỏe Nhân dân trước các sản phẩm thuốc lá mới.

Nghị quyết nêu rõ: Nghiêm cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng TLĐT,TLNN từ năm 2025.

Sau khi có Nghị quyết 173 của Quốc hội, tình hình ngộ độc do sử dụng TLĐT được ghi nhận giảm đáng kể.

Theo dữ liệu sơ bộ từ Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, trước khi có quy định cấm, trong vòng 22 tháng, Trung tâm Chống độc tiếp nhận 120 trường hợp cấp cứu liên quan đến sử dụng TLĐT,TLNN, trung bình 5 - 6 trường hợp mỗi tháng. Sau khi có quy định cấm, mỗi tháng, Trung tâm điều trị 1 - 2 trường hợp cấp cứu liên quan đến TLĐT,TLNN.

Kết quả này cho thấy việc Quốc hội ban hành Nghị quyết 173 là hành động kịp thời, trực tiếp bảo vệ tính mạng người dân và giảm bớt gánh nặng cho hệ thống y tế trong điều trị các ca ngộ độc cấp tính.

CHUNG TAY BẢO VỆ THANH THIẾU NIÊN

Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định: “Không có bằng chứng nào chứng minh TLĐT,TLNN ít gây hại hơn các sản phẩm thuốc lá điếu thông thường”. TLĐT,TLNN đều chứa nicotine - chất gây nghiện cao, gây hại đến sức khỏe, đặc biệt là sự phát triển não bộ ở trẻ em và thanh thiếu niên.

Thanh thiếu niên chưa bao giờ hút thuốc lá nhưng sử dụng TLĐT có nguy cơ bắt đầu hút thuốc lá điếu thông thường cao hơn 3,5 lần so với những người chưa từng sử dụng TLĐT.

Chính vì vậy, bảo vệ thanh thiếu niên trước tác hại của TLĐT,TLNN là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Thực hiện nghiêm Nghị quyết 173 của Quốc hội là hành động thiết thực vì một môi trường sống trong lành, vì sức khỏe bền vững của Nhân dân tỉnh nhà hôm nay và mai sau.