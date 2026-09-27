Quyết định về chức năng, nhiệm vụ Văn phòng Trung ương Đảng

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì cuộc họp với Văn phòng Trung ương Đảng. (Ảnh DUY LINH)

Theo Quyết định số 486-QĐ/TW (Quyết định), Văn phòng Trung ương Đảng là cơ quan tham mưu chiến lược, trọng yếu, cơ mật, giúp việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của Đảng, là đầu mối tham mưu điều phối hoạt động của Trung ương Đảng và các cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương. Tổng hợp, nghiên cứu, phân tích, dự báo, đề xuất lãnh đạo chủ chốt, Thường trực Ban Bí thư những vấn đề lớn, quan trọng, liên quan nhiều lĩnh vực, nhiều cơ quan, địa phương hoặc còn ý kiến khác nhau.

Theo dõi, đôn đốc, thẩm định việc chuẩn bị các đề án, văn bản trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thẩm quyền, phạm vi, yêu cầu, quy trình, tiến độ, thành phần hồ sơ, thể thức văn bản. Là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp ý kiến thẩm định, ý kiến tham gia của các cơ quan đối với các đề án, văn bản trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Thẩm định độc lập báo cáo tiếp thu, giải trình và nội dung đề án theo chức năng tham mưu tổng hợp; phối hợp các cơ quan xây dựng đề án hoàn thiện các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và trình đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoặc đồng chí Thường trực Ban Bí thư ký ban hành.

Báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về hoạt động của các ban đảng, đảng ủy, các cơ quan, tổ chức trực thuộc Trung ương, đảng ủy ban, bộ, ngành, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương. Chủ trì điều phối tổ chức phối hợp công tác giữa bốn Văn phòng: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Quốc hội. Đôn đốc các cơ quan tham mưu của Trung ương Đảng thực hiện đúng tiến độ công việc được giao. Phối hợp tham mưu tổ chức, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quan hệ đối ngoại của Đảng theo quy định.

Quyết định nêu rõ, Văn phòng Trung ương Đảng được quyền yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan làm việc, báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan việc thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Trung ương Đảng. Tham dự các phiên họp của tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các ban đảng, đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương, bộ, ngành Trung ương. Được ưu tiên điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ ở các cơ quan Trung ương và địa phương về làm việc tại Văn phòng Trung ương Đảng và từ Văn phòng Trung ương Đảng đến làm việc tại các cơ quan Trung ương và địa phương. Các cơ quan Trung ương và địa phương có trách nhiệm ưu tiên bố trí, điều động, luân chuyển, biệt phái, tiếp nhận biệt phái cán bộ theo đề nghị của Văn phòng Trung ương Đảng.

Tổ chức bộ máy của Văn phòng Trung ương Đảng gồm các đơn vị cấp vụ, cục, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp. Biên chế Văn phòng Trung ương Đảng được xác định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và đề án vị trí việc làm. Văn phòng Trung ương Đảng được sử dụng chế độ chuyên gia, cán bộ biệt phái, chế độ cộng tác viên phục vụ công tác…

Quyết định này thay thế Quyết định số 259-QĐ/TW, ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị khóa XIII về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Văn phòng Trung ương Đảng và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2026.