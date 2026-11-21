Mới đây, trong buổi phỏng vấn về phim Trại Giam Hạnh Phúc, Tuấn Trần chia sẻ quá trình chuẩn bị cho vai thầy giáo Phúc. Nam diễn viên cho biết phải giảm cân và thay đổi màu da theo từng giai đoạn của nhân vật để phù hợp với những biến chuyển về hoàn cảnh sống. Sự thay đổi ngoại hình cho thấy anh dành nhiều tâm huyết nhằm mang đến hình ảnh chân thực trên màn ảnh.

Trong phim, Tuấn Trần hóa thân thành Phúc, một thầy giáo hiền lành nhưng vướng vào vòng lao lý khi tìm cách bảo vệ em gái. Nhân vật đòi hỏi anh thể hiện nhiều trạng thái tâm lý, từ sự điềm đạm đến những tổn thương khi đối diện nghịch cảnh. Đây cũng là một thử thách mới đối với nam diễn viên sau loạt vai diễn có màu sắc đa dạng.

Nam diễn viên ngày càng khẳng định thực lực qua các dự án điện ảnh. Ảnh: FBNV

Tuấn Trần tên thật là Trần Duy Tuấn, sinh năm 1992 tại TP.HCM. Trước khi theo đuổi diễn xuất, anh từng hoạt động với vai trò người mẫu và tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Sài Gòn. Sở hữu chiều cao 1,86 m cùng ngoại hình điển trai, anh từng được chú ý nhờ diện mạo nhưng chưa thực sự thuyết phục khán giả về năng lực diễn xuất trong những năm đầu sự nghiệp.

Bước ngoặt đến vào năm 2021 khi Tuấn Trần đảm nhận vai Quắn trong Bố Già. Hình ảnh chàng trai bồng bột nhưng giàu tình cảm giúp anh tạo dấu ấn mạnh mẽ, đồng thời mang về giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Cánh diều vàng và Liên hoan phim Việt Nam.

Sau thành công này, nam diễn viên tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh như Đất Rừng Phương Nam, Mai, Móng Vuốt, Làm Giàu Với Ma, Làm Giàu Với Ma 2 và Mang Mẹ Đi Bỏ. Mỗi bộ phim mang đến một hình tượng riêng, từ Út Lục Lâm hài hước, Lanh có phần bất cần đến Hoan với nhiều diễn biến tâm lý phức tạp. Qua đó, anh cho thấy nỗ lực thoát khỏi giới hạn của những vai diễn quen thuộc.

Đến năm 2026, Tuấn Trần tiếp tục xuất hiện trong Báu Vật Trời Cho và Trại Giam Hạnh Phúc. Anh hiện được truyền thông nhắc đến với danh xưng nam diễn viên nghìn tỷ khi có 7 tác phẩm đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng, tổng doanh thu các dự án vượt 1.500 tỷ đồng. Thành công của Bố Già, Mai và loạt phim ăn khách góp phần đưa tên tuổi anh trở thành gương mặt nổi bật của phòng vé Việt.

Bên cạnh sự nghiệp, Tuấn Trần có tuổi thơ nhiều thiếu thốn. Anh từng theo mẹ bán vé số từ nhỏ và trải qua biến cố mất cha khi còn học cấp ba. Khi công việc ổn định, nam diễn viên thực hiện mong muốn mua nhà để mẹ và anh trai có cuộc sống tốt hơn. Anh cũng khá kín tiếng về chuyện tình cảm, chủ yếu dành thời gian cho gia đình và công việc.

Tuấn Trần gây chú ý với sự thay đổi ngoại hình để nhập vai trong phim mới.

Từ một diễn viên từng bị nghi ngờ về thực lực đến gương mặt có nhiều phim trăm tỷ, Tuấn Trần đã trải qua hành trình dài để khẳng định bản thân. Quyết định giảm cân và thay đổi màu da cho vai diễn mới nhất tiếp tục cho thấy sự nghiêm túc với nghề, đồng thời mở ra kỳ vọng về những bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp của nam diễn viên.