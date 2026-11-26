Ngày 23/11/2026, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai ban hành Quyết định số 127/2026/QĐ-UBND ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về trách nhiệm trong công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức phong trào thi đua; đối tượng, hình thức, tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua; đối tượng, hình thức, tiêu chuẩn các hình thức khen thưởng trên địa bàn thành phố theo quy định tại khoản 3 Điều 12, khoản 4, khoản 6 Điều 24, khoản 3 Điều 26, khoản 3 Điều 27, khoản 3 Điều 28, khoản 2 Điều 71, khoản 6 Điều 74, khoản 2 Điều 75, điểm a, điểm b khoản 8 Điều 84, khoản 6 Điều 90, khoản 10 Điều 93 của Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 06/2026/QH16.

2. Những nội dung về công tác thi đua, khen thưởng không quy định tại Quy chế này được thực hiện theo quy định của Luật số 06/2022/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 06/2026/QH16, Nghị định số 368/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Đối tượng áp dụng

1. Tập thể, cá nhân trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Hội đồng nhân dân, cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và các hội khác; cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố, các đơn vị sự nghiệp; đơn vị lực lượng vũ trang; doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế khác; tổ hợp tác, cơ sở sản xuất; hộ gia đình, Nhân dân trên địa bàn thành phố; tập thể, cá nhân ngoài thành phố, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài và các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế có thành tích tiêu biểu, xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố.

2. Các cụm, khối thi đua trên địa bàn thành phố.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 09/12/2026.

Quyết định này thay thế Quyết định số 22/2024/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Toàn văn Quyết định số 127/2026/QĐ-UBND quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Đồng Nai