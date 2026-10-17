Quyết định siết Starlink như 'giáng đòn hạt nhân chiến thuật' vào Ukraine

Các đơn vị quân đội Ukraine ghi nhận tình trạng gián đoạn kết nối Starlink khi phương tiện không người lái di chuyển nhanh, ảnh hưởng đến nhiều nhiệm vụ tác chiến.

Serhii Beskrestnov, cố vấn công nghệ của Tổng thống Ukraine, cho biết những hạn chế bắt đầu xuất hiện từ đêm 13/10 mà Kiev không được thông báo trước.

Một số nhiệm vụ bị gián đoạn, trong khi hoạt động hậu cần tiền tuyến và tập kích các mục tiêu nằm sâu trong khu vực Nga kiểm soát gặp khó khăn.

Theo Financial Times và Politico, một số quan chức, chỉ huy Ukraine mô tả tác động của biện pháp này là đặc biệt nghiêm trọng.

Một chỉ huy đơn vị UAV tầm trung thậm chí ví sự việc như một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào Ukraine, phản ánh mức độ phụ thuộc của quân đội nước này vào kết nối vệ tinh.

Starlink do SpaceX phát triển đã trở thành hạ tầng liên lạc quan trọng của Ukraine sau khi nhiều mạng viễn thông bị hư hại trong chiến sự.

Hệ thống hỗ trợ chỉ huy, truyền dữ liệu và điều khiển UAV trên không, trên biển và trên bộ. Khi được tích hợp với thiết bị đầu cuối vệ tinh, UAV có thể duy trì liên lạc ở khoảng cách xa, kể cả tại những khu vực đối phương triển khai tác chiến điện tử.

Quân đoàn Phản ứng nhanh số 7 của Ukraine cho biết các hạn chế cũng ảnh hưởng đến Starshield, dịch vụ liên lạc bảo mật phục vụ những nhu cầu chuyên biệt, trong đó có quân sự.

Các phi công UAV ghi nhận kết nối có thể gián đoạn 10-20 giây khi phương tiện bay với tốc độ 110-120 km/h. Một số nhiệm vụ buộc phải hủy do khó duy trì điều khiển ổn định.

Những thay đổi này gây trở ngại cho cả UAV cánh bằng tầm xa lẫn drone đánh chặn tốc độ cao được Ukraine phát triển để đối phó UAV phản lực Nga.

Nếu phải giảm tốc độ để duy trì kết nối, UAV có thể dễ bị phát hiện và bắn hạ hơn, trong khi drone đánh chặn gặp khó khăn khi truy đuổi mục tiêu nhanh.

Tỷ phú Elon Musk ngày 14/10 cho biết, quân đội Mỹ và Tổng thống Donald Trump chịu trách nhiệm quyết định các giới hạn đối với Starshield.

Các quan chức quốc phòng Ukraine sau đó tìm cách xử lý vấn đề thông qua trung tâm điều phối tại Wiesbaden, Đức.

Ngày 15/10, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov thông báo kết nối Starlink và Starshield ở tốc độ lên tới 160 km/h đã được khôi phục, thay cho các giới hạn thấp hơn được ghi nhận trước đó.

Ông cảm ơn Musk vì sự hỗ trợ, đồng thời nhấn mạnh việc loại bỏ hoàn toàn giới hạn tốc độ của Starshield có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động phòng thủ.

Diễn biến cho thấy sự phụ thuộc vào hạ tầng liên lạc do doanh nghiệp tư nhân vận hành có thể tác động trực tiếp đến năng lực tác chiến của Ukraine.

Dù kết nối đã được khôi phục ở mức tốc độ cao hơn, Kiev vẫn đối mặt với bài toán duy trì thông tin liên lạc ổn định cho UAV trong điều kiện chiến trường liên tục thay đổi.