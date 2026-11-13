Quyết định quy mô vốn cần gắn với khả năng thực hiện

Chiều 13/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026 – 2035.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp. Ảnh: Quang Khánh

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp. Ảnh: Quang Khánh

Quan tâm đến mục tiêu, chỉ tiêu bảo vệ nhóm yếu thế

Dành sự quan tâm đến mục tiêu, chỉ tiêu bảo vệ nhóm yếu thế và đấu tranh tội phạm trên không gian mạng, ĐBQH Trần Thị Thanh Lam (Vĩnh Long) nêu rõ, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026 - 2035 mới đề cập đến người bị hại và trợ giúp pháp lý, chưa có nhiệm vụ hay chỉ tiêu trực tiếp về phòng, chống tội phạm xâm hại phụ nữ, trẻ em, mua bán người, các hành vi lừa đảo, xâm hại người chưa thành niên, người cao tuổi, người khuyết tật và các nhóm yếu thế khác.

ĐBQH Trần Thị Thanh Lam (Vĩnh Long) phát biểu. Ảnh Hồ Long

Đại biểu đề nghị chỉnh lý điểm b, khoản 1, Điều 1, dự thảo Nghị quyết quy định theo hướng làm tốt công tác điều tra, xử lý tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng, tội phạm về ma túy, tội phạm mua bán người, tội phạm xâm hại phụ nữ, trẻ em, các hành vi lừa đảo, xâm hại, lợi dụng người chưa thành niên, người cao tuổi, người khuyết tật, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm để đảm bảo thống nhất với chỉ tiêu, mục tiêu, nhóm đối tượng thụ hưởng.

Đồng thời, bổ sung vào điểm c và điểm d khoản 1 Điều 1 chỉ tiêu về tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố về xâm hại trẻ em đạt trên 95% tổng số thụ lý, bảo đảm thống nhất với Nghị quyết 34 của Quốc hội khóa XVI về công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Khánh Duy

Về chỉ tiêu kéo giảm số vụ xâm hại trẻ em và bạo lực học đường, số vụ ghi nhận phụ thuộc vào mức độ phát hiện, tiếp nhận, xử lý, đại biểu cho rằng, việc số vụ ghi nhận giảm chưa chắc bản chất tình trạng thực tế giảm; chỉ tiêu đặt quá cao có thể tạo thành áp lực thành tích dẫn đến bỏ lọt tố giác.

Do đó, đại biểu đề nghị, trong quá trình tổ chức thực hiện, cần quan tâm hoàn thiện hệ thống báo cáo thống kê, cơ sở dữ liệu và cơ chế phối hợp liên ngành, bảo đảm mọi vụ việc được xác minh, xử lý kịp thời, trẻ em bị xâm hại được bảo vệ, hỗ trợ. Trên cơ sở đó, xác định chỉ tiêu cụ thể, xác đáng, kế thừa các mục tiêu phù hợp với Nghị quyết 121 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

Đại biểu cũng lưu ý, Báo cáo 2369 cho rằng tội phạm trên không gian mạng có độ ẩn cao, nên khó đặt chỉ tiêu riêng, ngoài chỉ tiêu chung là giảm 10% tội phạm công nghệ cao, xâm phạm trật tự xã hội. Giải trình này chưa đáp ứng được mong mỏi của người dân và mục tiêu đề ra về khả năng ngăn chặn dòng tiền và thu hồi tài sản.

Do đó, đại biểu đề nghị nghiên cứu bổ sung chỉ tiêu về tỷ lệ giải quyết tố giác, tỷ lệ điều tra khám phá và tỷ lệ tài sản chiếm đoạt được ngăn chặn, thu hồi.

Nguồn lực phải đủ để thực hiện, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả

Về chỉ tiêu giám sát điện tử và điều kiện thực hiện, ĐBQH Dương Khắc Mai (Lâm Đồng) đồng tình với điểm c khoản 1 Điều 1 của dự thảo Nghị quyết bổ sung điều kiện áp dụng biện pháp giám sát điện tử theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vấn đề cần cân nhắc thêm là tính đồng bộ từ mục tiêu, cơ sở pháp lý và tiến độ bố trí kinh phí thực hiện.

ĐBQH Dương Khắc Mai (Lâm Đồng) phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Đại biểu Dương Khắc Mai cho biết, theo phụ lục, nhu cầu kinh phí tiểu dự án 2 thuộc dự án 6 về giám sát điện tử có tổng mức hơn 3.000 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030. Trong khi đó, Báo cáo số 2369 của Bộ Công an xác định việc áp dụng giám sát điện tử đối với người chấp hành án hình sự tại cộng đồng hiện chưa có đầy đủ cơ sở pháp lý và dự kiến nghiên cứu sửa đổi Luật Thi hành án hình sự trong thời gian tới. Như vậy, một phần nhiệm vụ đầu tư phụ thuộc vào chính sách pháp luật vẫn chưa được ban hành nhưng kinh phí đã được dự kiến trong chương trình.

Đại biểu đề nghị, Chính phủ phân định rõ các nội dung đầu tư đã đủ cơ sở pháp lý để triển khai với những nội dung phải chờ hoàn thiện pháp luật; đồng thời xác định rõ tiến độ bố trí vốn cho phù hợp, nhiệm vụ chưa có cơ sở pháp lý chỉ triển khai khi đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Khánh Duy

Về tổng vốn thực hiện chương trình, Chính phủ đề xuất tổng nguồn lực giai đoạn 2026 - 2030 là hơn 45.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là hơn 39.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo Báo cáo thẩm định số 220 về phương án ngân sách Trung ương do Bộ Tài chính đề xuất là hơn 29.000 tỷ đồng, thấp hơn nhu cầu của Chính phủ là hơn 10.000 tỷ đồng. Báo cáo của Bộ Công an đã làm rõ hơn sự cần thiết của nguồn vốn bổ sung nhưng vẫn giữ nguyên phương án đề xuất và dự kiến tiếp tục rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên cân đối nguồn lực trong quá trình thực hiện.

Đại biểu Dương Khắc Mai cho rằng, nguồn lực phải đủ để thực hiện, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả. Điều cần làm rõ ở đây không chỉ là sự cần thiết đầu tư mà là khả năng đảm bảo nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ đã được Quốc hội quyết định.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Khánh Duy

“Chính phủ cần phân định rõ vốn đã có cơ sở cân đối, phần vốn dự kiến bổ sung và rà soát thứ tự ưu tiên, phân kỳ đầu tư với khả năng chuẩn bị và triển khai các nhiệm vụ. Việc quyết định quy mô vốn cần gắn với khả năng thực hiện trên thực tế, bảo đảm tính khả thi”. ĐBQH Dương Khắc Mai nhấn mạnh.