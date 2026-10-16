Quyết định quan trọng của diễn viên Kim Hiền

Trên trang cá nhân, diễn viên Kim Hiền vừa đăng tải hình ảnh mới cùng dòng trạng thái: "Hiền vừa trở lại với YouTube sau một thời gian dài. Mời cả nhà ghé xem video mới và đồng hành cùng Hiền trong hành trình này nha!".

Thông báo nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều khán giả bày tỏ sự vui mừng khi nữ diễn viên trở lại chia sẻ những khoảnh khắc đời thường sau thời gian dài ít đăng tải video. Hình ảnh mới của Kim Hiền cũng nhận được nhiều lời khen nhờ vẻ ngoài tươi tắn, thần thái rạng rỡ và phong thái gần gũi.

Đoạn clip mới được đăng tải trên kênh Kim Hien Official ghi lại chuyến đi xem một bộ phim của nữ diễn viên. Đây là video mới nhất của Kim Hiền sau khoảng một năm không cập nhật nội dung trên YouTube.

Diễn viên Kim Hiền trở lại hoạt động YouTube sau một năm không đăng tải nội dung mới.

Kim Hien Official là nơi Kim Hiền lưu giữ và chia sẻ những khoảnh khắc trong cuộc sống sau khi sang Mỹ định cư. Nội dung trên kênh xoay quanh nhiều hoạt động đời thường, từ nấu những món ăn mang hương vị Việt Nam đến chăm sóc, nuôi dạy con cái tại Mỹ.

Bên cạnh những câu chuyện gia đình, nữ diễn viên còn chia sẻ trải nghiệm về cuộc sống, văn hóa và những hoạt động cá nhân tại xứ cờ hoa. Qua các video, Kim Hiền duy trì cách kết nối khá tự nhiên với khán giả, đồng thời lan tỏa hình ảnh một người phụ nữ dành nhiều thời gian cho gia đình nhưng vẫn giữ tinh thần tích cực và năng động.

Việc trở lại YouTube diễn ra không lâu sau khi Kim Hiền có chuyến về Việt Nam vào tháng 8, sau 11 năm định cư tại Mỹ. Trong thời gian ở quê nhà, nữ diễn viên ghé thăm một số địa điểm quen thuộc từng gắn với cuộc sống và công việc của cô trước khi sang Mỹ. Những chia sẻ của nữ diễn viên khi trở lại Việt Nam nhận được sự đồng cảm từ nhiều khán giả, đặc biệt là những người đã theo dõi cô từ thời điểm cô còn hoạt động sôi nổi trên màn ảnh.

Về hoạt động nghệ thuật, Kim Hiền chính thức ngưng các hoạt động tại Việt Nam từ năm 2015, khi quyết định cùng gia đình sang Mỹ định cư. Sau đó, cô dành phần lớn thời gian cho gia đình và công việc kinh doanh. Năm 2018, nữ diễn viên từng tham gia một bộ phim ngắn, trước khi gần như không còn xuất hiện trong các dự án phim ảnh.

Kim Hiền vừa có chuyến trở về thăm Việt Nam vào tháng 8.

Việc Kim Hiền rời màn ảnh để tập trung cho cuộc sống riêng từng khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Trước khi sang Mỹ, cô có nhiều năm hoạt động nghệ thuật và sở hữu loạt vai diễn quen thuộc với khán giả truyền hình phía Nam.

Trong số đó, Hương phù sa (2005) được xem là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Kim Hiền. Vai Út Ráng với tính cách thẳng thắn, bộc trực nhưng giàu tình cảm giúp nữ diễn viên tạo dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng.

Sau thành công của Hương phù sa, Kim Hiền tiếp tục góp mặt trong nhiều phim truyền hình được yêu thích như Dốc tình, Mùi ngò gai, Gia đình phép thuật, Ngũ quái Sài Gòn và Hạnh phúc mong manh. Mỗi vai diễn mang màu sắc khác nhau, cho thấy khả năng biến hóa của nữ diễn viên qua nhiều dạng nhân vật.

Không chỉ hoạt động ở lĩnh vực truyền hình, Kim Hiền còn tham gia nhiều dự án điện ảnh. Cô đảm nhận vai Hoa Hạ trong Thiên mệnh anh hùng (2012) của đạo diễn Victor Vũ, qua đó tiếp tục mở rộng dấu ấn diễn xuất trên màn ảnh rộng.

Đến Mỹ nhân (2015), Kim Hiền nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Cánh Diều Vàng. Trước khi sang Mỹ, cô còn góp mặt trong các phim như Scandal: Hào quang trở lại, Cưới chạy và Nàng men chàng bóng.

Sau nhiều năm rời xa màn ảnh, Kim Hiền hiện duy trì cuộc sống tại Mỹ và dành nhiều thời gian cho gia đình. Việc trở lại YouTube sau một năm cho thấy nữ diễn viên vẫn muốn duy trì kết nối với khán giả theo một cách khác, thông qua những câu chuyện và trải nghiệm trong cuộc sống hiện tại.