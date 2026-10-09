Quyết định phương án đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án Khu đô thị CK54

Theo phương án được phê duyệt, Khu đô thị CK54 có diện tích hơn 201,94 ha, phía Đông giáp khu dân cư dọc đường Trần Văn Bình; phía Tây giáp đất nông nghiệp; phía Bắc giáp suối Ia Linh và đất nông nghiệp; phía Nam giáp khu dân cư.

Dự án hướng đến hình thành khu đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh, đồng bộ hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, với các chức năng chính gồm: thương mại - dịch vụ, y tế, giáo dục, cây xanh công cộng, vui chơi giải trí, thể dục thể thao, khu ở đô thị và các dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng.

Gia Lai ban hành phương án đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án Khu đô thị CK54. Ảnh: Hà Duy

Trong tổng diện tích dự án, đất ở chiếm hơn 20,2 ha, gồm 1.060 căn nhà ở liên kế và 337 căn biệt thự. Ngoài ra, dự án bố trí hơn 26,2 ha đất thương mại - dịch vụ; hơn 35 ha đất cây xanh - mặt nước; gần 48,6 ha đất hạ tầng kỹ thuật, gồm: đường giao thông, trạm xử lý nước thải, quảng trường - khu hội chợ triển lãm và bãi đỗ xe; hơn 70,7 ha đất thể dục thể thao (sân golf) cùng quỹ đất giáo dục.

Theo phương án, nhà đầu tư trúng đấu giá có trách nhiệm đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo quy hoạch được duyệt. Trong đó, các công trình đường giao thông, cây xanh, quảng trường, bãi đỗ xe và trạm xử lý nước thải được đầu tư hoàn chỉnh, sau đó bàn giao cho địa phương quản lý.

Hiện tại, khu đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai quản lý.

UBND tỉnh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai tổ chức triển khai phương án đấu giá theo đúng quy định pháp luật.

Nhà đầu tư tham gia phải đáp ứng các yêu cầu về năng lực tài chính, kinh nghiệm, ngành nghề phù hợp; không vi phạm pháp luật về đất đai và phải cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, bảo đảm các yêu cầu về môi trường cũng như nghĩa vụ tài chính; nhà đầu tư tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị khu đất tính theo giá khởi điểm.