Quyết định nghỉ của Madam Pang trước khi Thái Lan thua đậm Việt Nam

Đáng chú ý, trước 1 ngày đội bóng trẻ xứ chùa vàng gây thất vọng, Madam Pang cũng chính thức chuyển giao vai trò trưởng đoàn đội tuyển nam quốc gia cho một nhân vật mới, khép lại giai đoạn bà trực tiếp đồng hành cùng các tuyển thủ ở hậu trường.

Ngày 9/11, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) bổ nhiệm doanh nhân Chalermchai Mahakitsiri làm trưởng đoàn đội tuyển nam quốc gia. Đây là sự thay đổi đáng chú ý trong bộ máy quản lý các đội tuyển Thái Lan, bởi trước đó Madam Pang thường xuyên trực tiếp đảm nhiệm công việc này bên cạnh cương vị Chủ tịch FAT.

Bóng đá Thái Lan trải qua một ngày không vui khi U23 nước này nhận thất bại 0-3 trước U23 Việt Nam tại Gia Lai VTV Cup 2026. Ảnh: Linh Hùng

Madam Pang không rời khỏi Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, cũng không từ bỏ chiếc ghế chủ tịch. Bà quyết định rời khỏi vai trò trưởng đoàn để tập trung nhiều hơn cho công việc điều hành tổ chức. Sau hơn hai năm đảm nhiệm cương vị Chủ tịch FAT, nữ doanh nhân thừa nhận khối lượng công việc ngày càng lớn khiến bà không còn đủ thời gian theo sát đội tuyển như trước.

Trong chia sẻ về quyết định bổ nhiệm, Madam Pang cho biết người đảm nhiệm vị trí trưởng đoàn cần có năng lực, sức khỏe, tiềm lực tài chính và đặc biệt là niềm đam mê bóng đá. Chalermchai được lựa chọn sau sự giới thiệu của Aiyawatt Srivaddhanaprabha, Chủ tịch CLB Leicester City. Bà kỳ vọng tân trưởng đoàn sẽ mang đến nguồn năng lượng mới, đồng thời hỗ trợ đội tuyển tốt hơn trong các nhiệm vụ sắp tới.

Sự chuyển giao này diễn ra trong thời điểm bóng đá Thái Lan đang đứng trước nhiều áp lực về thành tích. Một ngày sau, U23 Thái Lan nhận thất bại nặng nề 0-3 trước U23 Việt Nam trên sân Pleiku. Nguyễn Minh Tâm ghi cú đúp trong hiệp một, trước khi Williams Minh Hoàng ấn định chiến thắng trên chấm phạt đền ở phút 87.

Madam Pang không còn làm trưởng đoàn đội tuyển Thái Lan. Ảnh: Changsuek

Thất bại ấy khiến người hâm mộ Thái Lan không khỏi thất vọng. Trên trang Facebook chính thức của FAT, nhiều bình luận bày tỏ sự lo lắng về chất lượng đội hình, khả năng tổ chức lối chơi và khoảng cách giữa bóng đá trẻ hai nước. Có ý kiến cho rằng đội tuyển cần được đầu tư bài bản hơn, thay vì chỉ trông chờ vào tinh thần chiến đấu. Một số người hâm mộ cũng nhấn mạnh các cầu thủ trẻ cần thêm thời gian thi đấu cùng nhau để trưởng thành.

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul thừa nhận kết quả 0-3 không phải điều đội bóng mong muốn. Nhà cầm quân này cho biết phần lớn cầu thủ trong đội hình hiện tại còn mới, chưa có nhiều thời gian thi đấu cùng nhau. Ông xem thất bại trước Việt Nam là bài học để U23 Thái Lan tiếp tục hoàn thiện, hướng đến SEA Games và những giải đấu trong tương lai.