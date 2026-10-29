Quyết định mới về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Theo Quyết định, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư, có chức năng là cơ quan xuất bản lý luận, chính trị của Đảng và Nhà nước; hoạt động theo quy định, hướng dẫn của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Về nhiệm vụ và quyền hạn, Quyết định xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: Biên soạn, biên dịch, biên tập, xuất bản và phát hành xuất bản phẩm. Xuất bản ấn phẩm chuyên ngành của Nhà xuất bản; Nghiên cứu khoa học về khoa học xuất bản, khoa học xã hội nhân văn, khoa học lý luận chính trị; Tuyên truyền, truyền thông và phát triển văn hóa đọc.

Cùng với đó là thực hiện chuyển đổi số và phát triển xuất bản hiện đại; Hợp tác quốc tế; Quản lý và xây dựng đội ngũ cán bộ biên dịch, biên tập, xuất bản của Nhà xuất bản có bản lĩnh chính trị, trình độ lý luận, chính trị, chuyên môn và nghiệp vụ biên tập, xuất bản; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Bí thư giao.

Trong 7 nhiệm vụ trọng tâm, có 3 nhiệm vụ được bổ sung, mở rộng trên cơ sở Quyết định số 223 và 4 nhiệm vụ mới được giao, tập trung thúc đẩy mạnh mẽ công tác chuyển đổi số và thực hiện hợp tác quốc tế hiệu quả trong kỷ nguyên phát triển mới.

Về tổ chức bộ máy, Nhà xuất bản bao gồm Ban Giám đốc; Hội đồng Biên tập – xuất bản; 14 đơn vị cấp vụ trực thuộc.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 223-QĐ/TW, ngày 28.12.2024 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.