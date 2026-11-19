Ở tuổi 71, Troussier vẫn chưa từ bỏ bóng đá. Nhà cầm quân người Pháp hiện tạm nghỉ huấn luyện, dành thời gian cho cuộc sống tại Bordeaux và công việc sản xuất rượu vang. Tuy nhiên, khát vọng trở lại với bóng đá vẫn còn nguyên, đặc biệt khi ông nhắc đến Nhật Bản như nơi mình từng phát triển và đạt được nhiều thành công nhất trong sự nghiệp.

Trong cuộc phỏng vấn với AFP tại Tokyo hồi tháng 6/2026, Troussier bày tỏ mong muốn một ngày nào đó trở lại Nhật Bản. Ông từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này từ năm 1998 đến 2002, đưa Samurai Xanh vào vòng 16 đội World Cup 2002, đồng thời giành chức vô địch Asian Cup 2000. Đó là quãng thời gian đặt nền móng cho danh tiếng của chiến lược gia người Pháp trên bản đồ bóng đá quốc tế.

Troussier từng làm việc ở nhiều quốc gia, dẫn dắt các đội tuyển Qatar, Morocco, Việt Nam và những CLB khác nhau. Nhưng Nhật Bản vẫn là nơi để lại dấu ấn sâu sắc nhất. Ông hiểu văn hóa bóng đá, sự kỷ luật, nền tảng đào tạo và cách các cầu thủ Nhật Bản tiếp cận chiến thuật. Bởi vậy, mong muốn trở lại đất nước này không đơn thuần xuất phát từ hoài niệm, mà còn có thể là lựa chọn phù hợp với những gì ông hiểu rõ và từng thành công.

Sau quãng thời gian không thành công tại Việt Nam, HLV Philippe Troussier mong muốn trở lại Nhật Bản, nơi ông từng có những năm tháng đáng nhớ nhất trong sự nghiệp cầm quân. Ảnh: VFF

Sau khi chia tay tuyển Việt Nam vào tháng 3/2024, Troussier trải qua quãng thời gian không có công việc huấn luyện chính thức. Hành trình tại Việt Nam trở thành một dấu lặng trong sự nghiệp, khi những kỳ vọng lớn không được đáp ứng và đội tuyển liên tiếp nhận kết quả thất vọng. Ở tuổi ngoài 70, việc lựa chọn một môi trường quen thuộc, nơi ông từng tạo dựng uy tín, có thể là con đường thực tế hơn thay vì bắt đầu lại ở một nền bóng đá hoàn toàn xa lạ.

Troussier từng đánh giá cao sự tiến bộ của bóng đá Nhật Bản, đặc biệt là khả năng phát triển cầu thủ, tư duy chiến thuật và số lượng cầu thủ thi đấu tại châu Âu. Ông tin Nhật Bản đã đi một chặng đường dài và có tiềm năng cạnh tranh với những đội tuyển hàng đầu thế giới. Những nhận xét ấy cũng cho thấy ông vẫn theo dõi sát sao sự phát triển của nền bóng đá từng gắn bó với mình.

Một HLV không phải lúc nào cũng cần tìm kiếm thử thách ở một nơi mới. Chuyện trở lại nơi từng thành công là cách để tìm lại cảm hứng, tiếp tục công việc bằng kinh nghiệm tích lũy và hiểu rõ những gì mình có thể đóng góp. Với Troussier, Nhật Bản có thể là lựa chọn như vậy.