Quyết định khó tin khi HLV Kim Sang Sik trở về Hàn Quốc

Theo kế hoạch ban đầu, HLV Kim Sang Sik được nghỉ phép từ ngày 16/10. Tuy nhiên, ông đã chủ động rút ngắn thời gian nghỉ và lựa chọn trở về Hàn Quốc từ ngày 18/10, trước khi dự kiến quay lại Việt Nam vào ngày 24/10 để tiếp tục công việc.

Việc rút ngắn kỳ nghỉ không phải điều gì quá lớn nếu chỉ nhìn trên giấy tờ. Nhưng với một HLV trưởng, sau thời gian dài làm việc liên tục cùng đội tuyển, khoảng nghỉ bên gia đình và quê nhà luôn có ý nghĩa. HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có thể tận dụng trọn vẹn quãng thời gian được phép nghỉ, nhưng ông đã lựa chọn trở lại Việt Nam sớm hơn để tiếp tục theo dõi và chuẩn bị cho những kế hoạch phía trước. Đó là một chi tiết nhỏ nhưng đáng ghi nhận.

HLV Kim Sang Sik trở về Hàn Quốc nhưng phía sau chuyến đi ngắn này lại cho thấy một chi tiết đáng trân trọng về nhà cầm quân người Hàn Quốc. Ảnh: VFF

HLV Kim Sang Sik không chỉ chịu trách nhiệm ở những đợt tập trung đội tuyển. Công việc của ông còn kéo dài xuyên suốt mùa giải khi phải theo dõi phong độ cầu thủ tại V.League, tìm kiếm những nhân tố mới và chuẩn bị lực lượng cho các mục tiêu quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Phía trước đội tuyển Việt Nam là Giải giao hữu quốc tế 2026 tại Thiên Trường từ ngày 11/11 đến 15/11, với sự góp mặt của Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho hành trình hướng đến VCK Asian Cup 2027.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ hội quân ngày 9/11, sau khi V.League 2026/27 hoàn thành 7 vòng đấu. Điều đó đồng nghĩa HLV Kim Sang Sik không có quá nhiều thời gian để chuẩn bị. Mỗi vòng đấu tại V.League đều có thể mang đến những phát hiện mới, đồng thời giúp ông đánh giá chính xác hơn phong độ của các tuyển thủ.

Vì thế, việc HLV Kim Sang Sik rút ngắn kỳ nghỉ cũng có thể được nhìn từ góc độ chuyên môn. Ông muốn trở lại với công việc, tiếp tục theo dõi bóng đá Việt Nam và không bỏ lỡ những diễn biến quan trọng trong giai đoạn đầu mùa giải.

Không nên biến một quyết định nhỏ thành câu chuyện quá lớn, nhưng cũng không nên bỏ qua những chi tiết cho thấy thái độ làm việc. HLV Kim Sang Sik đang cho thấy ông không xem công việc ở tuyển Việt Nam đơn thuần là một hợp đồng. Ít nhất ở thời điểm này, ông đang lựa chọn dành thêm thời gian cho bóng đá Việt Nam, và đó là điều đáng trân trọng.