Quyết định khiến Phương Oanh cảm thấy hạnh phúc

Mới đây, chuyến đi Hàn Quốc của nữ diễn viên cùng các bé nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Những khoảnh khắc bình dị nhưng tràn ngập tiếng cười cho thấy niềm hạnh phúc mà cô đang vun đắp ở hiện tại.

Cụ thể, Phương Oanh vừa đăng tải video ghi lại hành trình đưa hai con đến Hàn Quốc. Trong những hình ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên xuất hiện rạng rỡ, cùng hai bé trải nghiệm những khoảnh khắc thú vị tại xứ sở kim chi. Đáng chú ý, cô còn hài hước gọi hai con là những "bạn diễn nhí" khi viết: "Rất là trộm vía với sự hợp tác nhiệt tình từ hai bạn diễn nhí của mẹ".

Phương Oanh đăng tải video cùng hai con ở Hàn Quốc. Ảnh: FBNV

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội với hơn 112.000 lượt tương tác và gần 3.400 lượt thảo luận. Bên cạnh những lời khen dành cho vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ của Phương Oanh, đông đảo khán giả còn bày tỏ sự thích thú trước hai em bé đáng yêu. Nhiều người nhận xét các bé ngoan ngoãn, hợp tác với mẹ và dành những lời chúc tốt đẹp đến gia đình nhỏ.

Đáp lại tình cảm của mọi người, Phương Oanh tiếp tục để lại bình luận đầy suy ngẫm: "Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì chúng ta vẫn phải sống, làm việc, xinh đẹp và yêu thương, mọi người nhỉ?". Nữ diễn viên cũng gửi lời cảm ơn: "Ba mẹ con cháu cảm ơn những yêu thương, ngọt ngào của mọi người ạ".

Chia sẻ này nhanh chóng nhận được sự đồng cảm. Không ít khán giả cho rằng đây là cách Phương Oanh lựa chọn đối diện với những biến động trong cuộc sống: tiếp tục bước về phía trước, chăm sóc bản thân, làm việc và dành tình yêu thương cho những người thân yêu.

Phương Oanh ở Hàn Quốc. Ảnh: FBNV

Trước khi trải qua biến cố cá nhân, Phương Oanh từng là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ. Cô ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình như Quỳnh Búp Bê, Hương Vị Tình Thân và Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Tuy nhiên, sau những ồn ào đời tư, nữ diễn viên dần hạn chế hoạt động nghệ thuật, ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí và có khoảng thời gian gần như vắng bóng trên mạng xã hội.

Thời gian gần đây, Phương Oanh có dấu hiệu cởi mở hơn với công chúng. Thay vì thường xuyên chia sẻ những thông tin liên quan đến công việc hay các hoạt động giải trí, cô tích cực đăng tải video nấu ăn, những khoảnh khắc sinh hoạt thường ngày và cuộc sống bên hai con.

Sự thay đổi này nhận được nhiều sự quan tâm bởi khán giả có thể nhìn thấy một Phương Oanh gần gũi, vui vẻ và dành nhiều thời gian cho gia đình. Chuyến đi Hàn Quốc lần này cũng là một trong những khoảnh khắc như vậy.

Phương Oanh dần trở lại sau loạt biến cố. Ảnh: FBNV

Có thể thấy, sau những thăng trầm, điều Phương Oanh đang hướng đến không nằm ở sự chú ý của đám đông mà là những niềm vui giản dị trong cuộc sống. Quyết định dành thời gian đồng hành, chăm sóc và tạo nên những kỷ niệm đẹp cùng hai con dường như đang mang đến cho nữ diễn viên nguồn hạnh phúc đáng quý. Những hình ảnh ba mẹ con vui vẻ bên nhau cũng phần nào cho thấy cô đang nỗ lực tận hưởng hiện tại, đúng như thông điệp mà chính mình chia sẻ: dù chuyện gì xảy ra, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.