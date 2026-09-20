Quyết định khiến bóng đá Indonesia dậy sóng

Indonesia đặt trọn niềm tin vào dàn tiền đạo nhập tịch.

Tuyển Indonesia đã công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 dưới sự dẫn dắt của HLV John Herdman. Điểm đáng chú ý nhất nằm ở hàng công của Indonesia.

Cụ thể, HLV Herdman không triệu tập bất kỳ tiền đạo nội nào đang thi đấu trong nước. Thay vào đó, chiến lược gia 50 tuổi tiếp tục sử dụng nhóm cầu thủ nhập tịch cho các vị trí tấn công.

Ole Romeny, chân sút đang thi đấu cho Fortuna Sittard ở giải Hà Lan, sẽ là chân sút chủ lực bên cạnh với Mitchell Baker, tiền đạo 19 tuổi cao 1,96 m, đang thi đấu cho Vermont Green ở giải hạng hai Mỹ.

Trong khi đó, hai cầu thủ nhập tịch khác là Luke Vickery (Macarthur) và Ragnar Oratmangoen (Persib Bandung) sẽ án ngữ ở hai cánh, mang đến . Đây là sự thay đổi đáng chú ý trong cách xây dựng hàng công của Indonesia tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Ông Herdman gây tranh luận khi gạch tên một số tiền đạo nội từng thường xuyên được triệu tập như Hokky Caraka, Ramadhan Sananta, Septian Bagaskara và Eksel Runtukahu. Những tài năng trẻ nhập tịch Jens Raven và Mauro Zijlstra cũng không có tên trong danh sách lần này.

Mitchell Baker, trung phong cao 1,96 m, từng chạm trán tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 vào tháng trước.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV tỏ ra không hài lòng với quyết định này. Một tài khoản viết: "Nhập tịch ồ ạt sẽ giết chết cơ hội của các cầu thủ bản địa". Một CĐV khác viết: "Trông chờ vào dàn cầu thủ nhập tịch, nhưng nếu họ không thi đấu như kỳ vọng thì chẳng khác nào cái tát vào mặt chúng ta".

Tại ASEAN Cup 2026 hồi tháng trước, khi đối đầu tuyển Việt Nam, HLV Herdman sử dụng trung phong duy nhất là Baker. Tuy nhiên, chân sút 19 tuổi này chơi mờ nhạt và hoàn toàn bị hàng thủ Việt Nam kiềm tỏa.

Trong đội hình Indonesia tại FIFA ASEAN Cup 2026, Romeny là chân sút nhận nhiều kỳ vọng nhất. Cầu thủ 26 tuổi từng gây ấn tượng mạnh khi ghi 3 bàn trong 3 trận đầu tiên cho tuyển Indonesia, vào lưới Australia, Bahrain và Trung Quốc.

Có sở trường đá tiền đạo cánh trái lẫn trung phong, những pha đi bóng và dứt điểm của Romeny tiềm ẩn sự nguy hiểm đối với các hàng thủ tại giải đấu sắp tới.

Tuyển Indonesia sẽ hội quân từ ngày 21/9 trước khi đá trận ra quân gặp Singapore vào ngày 25/9. Sau đó, đội lần lượt chạm trán Malaysia (28/9) và Bangladesh (1/10).

CĐV Indonesia nổi giận sau khi đội nhà bị loại khỏi ASEAN Cup Video ghi lại cảnh CĐV chỉ trích các cầu thủ Indonesia sau trận hòa 1-1 với Singapore ở lượt cuối bảng A ASEAN Cup 2026 thu hút sự chú ý trên X tối hôm 7/8.