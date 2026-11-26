Sau bốn năm không góp mặt trong một dự án điện ảnh mới, Ninh Dương Lan Ngọc đã có màn trở lại đáng chú ý với Chị Chị Em Em 3. Bộ phim hiện đạt doanh thu hơn 116 tỷ đồng sau gần một tháng ra rạp, trở thành một trong những tác phẩm ăn khách của điện ảnh Việt năm 2026. Đáng chú ý, giữa những ý kiến trái chiều xoay quanh kịch bản và cách triển khai câu chuyện, diễn xuất của Lan Ngọc vẫn là điểm sáng được nhiều khán giả quan tâm.

Trước khi tái xuất, tác phẩm điện ảnh gần nhất của nữ diễn viên là Cô Gái Đến Từ Quá Khứ, ra mắt năm 2022 và đạt doanh thu hơn 53 tỷ đồng. Sau bộ phim này, Lan Ngọc không tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh rộng trong suốt bốn năm. Dẫu vậy, cô không hoàn toàn vắng bóng khỏi showbiz mà vẫn duy trì hoạt động qua các chương trình truyền hình thực tế, sự kiện và những dự án giải trí khác.

Diễn xuất của Ninh Dương Lan Ngọc được đánh giá cao sau thời gian dài vắng bóng. Ảnh: FBNV

Trong một cuộc trò chuyện với truyền thông khi quảng bá Chị Chị Em Em 3, Lan Ngọc từng hài hước lý giải quãng thời gian vắng bóng: “Tôi có ngừng đóng phim đâu, là do không có ai mời đó”. Phía sau câu nói vui ấy, nữ diễn viên cũng chia sẻ rằng bản thân từng muốn sống chậm lại, nhìn nhận những vai diễn đã qua và tìm kiếm thêm trải nghiệm để bồi đắp vốn sống, làm mới khả năng diễn xuất.

Bởi vậy, quyết định nhận lời tham gia Chị Chị Em Em 3 có thể xem là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật của Lan Ngọc. Nữ diễn viên từng cho biết cô đã dành khoảng bốn tuần để suy nghĩ sau khi nhận kịch bản. Sức hấp dẫn của nhân vật Thị Liễu cùng màu sắc cổ trang mới mẻ là những yếu tố khiến cô muốn thử sức. Đây cũng là cơ hội để Lan Ngọc bước ra khỏi vùng an toàn, thể hiện một hình ảnh khác so với những vai diễn quen thuộc trước đây.

Trong phim, Lan Ngọc đảm nhận Thị Liễu, người phụ nữ có cuộc hôn nhân nhiều ngột ngạt và vướng vào những mối quan hệ tình cảm phức tạp. Nhân vật đòi hỏi nữ diễn viên thể hiện nhiều sắc thái tâm lý, từ những giằng xé nội tâm đến các lựa chọn đầy mâu thuẫn. Dù bộ phim nhận về không ít ý kiến trái chiều, đặc biệt ở cách xây dựng kịch bản, màn thể hiện của Lan Ngọc vẫn góp phần tạo nên sức hút cho tác phẩm.

Ninh Dương Lan Ngọc đánh dấu màn trở lại màn ảnh rộng sau 4 năm bằng vai diễn trong Chị Chị Em Em 3. Ảnh: FBNV

Từ hơn 53 tỷ đồng của Cô Gái Đến Từ Quá Khứ đến cột mốc hơn 116 tỷ đồng cùng Chị Chị Em Em 3, Lan Ngọc đã có một màn tái xuất vượt kỳ vọng về mặt thương mại. Thành công lần này không có nghĩa sự nghiệp của nữ diễn viên chỉ bắt đầu từ một bộ phim, bởi cô vốn đã có nhiều dấu ấn trước đó. Tuy nhiên, sau bốn năm chờ đợi, việc lựa chọn đúng dự án và một vai diễn đủ sức tạo chú ý đã giúp Lan Ngọc tiếp tục khẳng định vị trí của mình trên màn ảnh rộng.