Quyết định giúp Nhật Kim Anh có được hạnh phúc sau 10 năm

Mới đây, Nhật Kim Anh chia sẻ niềm vui khi suất diễn Cuốn Truyện Bị Đốt vào ngày 4/10 đã cháy vé. Vở kịch do NSND Hồng Vân dàn dựng hiện còn suất diễn ngày 10/10 trước khi dự kiến tham gia Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng vào ngày 18/10.

Sau hơn 10 năm tạm rời sân khấu, quyết định trở lại với Cuốn Truyện Bị Đốt đang mang đến cho Nhật Kim Anh một trải nghiệm đặc biệt, khi nữ nghệ sĩ có cơ hội được sống trọn vẹn với nhân vật và cảm nhận trực tiếp tình cảm của khán giả.

Nhật Kim Anh trở lại sân khấu sau hơn 10 năm với Cuốn Truyện Bị Đốt, nhận tin vui khi suất diễn ngày 4/10 cháy vé. Ảnh: FBNV

Nhật Kim Anh từng có thời gian làm quen với sân khấu kịch từ hơn một thập kỷ trước. Cô tham gia Ban Mai Về Đâu? tại Nhà hát Kịch 5B cùng Tâm Anh, Cẩm Hò và sau đó nhận thêm một số lời mời cộng tác. Tuy nhiên, sân khấu khi ấy chưa thể trở thành một lựa chọn lâu dài của Nhật Kim Anh. Công việc kinh doanh, lịch trình đóng phim và việc chăm sóc gia đình khiến nữ nghệ sĩ khó dành đủ thời gian cho quá trình tập luyện và nghiên cứu nhân vật.

Mối duyên với sân khấu được nối lại khi Nhật Kim Anh có dịp gặp gỡ và trò chuyện cùng NSND Hồng Vân. Từ cuộc gặp này, cô tham gia Cuốn Truyện Bị Đốt, vở diễn do Hồng Vân dàn dựng từ kịch bản của Tất Thọ, lấy cảm hứng từ Người hùng không cầm súng. Tác phẩm xoay quanh những câu chuyện, ký ức và mất mát gắn với người lính Trường Sơn. Trong vở, Nhật Kim Anh đảm nhận vai Thắm, một nữ chiến sĩ mang trong mình những câu chuyện riêng phía sau chiến tranh.

Đây cũng là dạng nhân vật cho phép Nhật Kim Anh khai thác nhiều cung bậc cảm xúc hơn. Sau nhiều năm gắn với âm nhạc và điện ảnh, việc trở lại sân khấu giúp nữ nghệ sĩ tiếp cận nhân vật theo một cách khác, đặc biệt khi mọi cảm xúc đều phải được thể hiện trực tiếp trước khán giả.

Nhật Kim Anh đảm nhận vai Thắm, một nữ chiến sĩ trong Cuốn Truyện Bị Đốt. Ảnh: FBNV

Sự trở lại lần này vì thế không đơn thuần là việc nhận thêm một dự án. Nó giống như cách Nhật Kim Anh nối lại một mối duyên từng phải bỏ dở vì những ưu tiên khác trong cuộc sống. Điểm khác biệt lớn nhất giữa lần trở lại hiện tại và khoảng thời gian hơn 10 năm trước nằm ở việc Nhật Kim Anh có thể chủ động hơn trong cách làm nghề.

Việc suất diễn ngày 4/10 nhanh chóng cháy vé cũng mang đến cho nữ nghệ sĩ một tín hiệu đáng khích lệ. Sau nhiều năm vắng bóng, cô vẫn nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ khán giả dành cho một lĩnh vực mà bản thân từng yêu thích. Khác với điện ảnh, sân khấu không có cơ hội quay lại một cảnh diễn nếu nghệ sĩ mắc lỗi. Mỗi suất diễn chỉ diễn ra một lần trước khán giả. Người diễn viên phải kiểm soát thoại, động tác, tâm lý và cảm xúc trong suốt thời lượng của vở.

Sau nhiều năm hoạt động trong âm nhạc và điện ảnh, sân khấu vì thế giống như một niềm vui mới được tìm lại. Nếu âm nhạc và điện ảnh từng là những phần quan trọng trong hành trình nghệ thuật, thì sân khấu nay tiếp tục trở thành một tình yêu khác mà Nhật Kim Anh muốn dành thời gian để theo đuổi.

Cuốn Truyện Bị Đốt cũng có sự tham gia của Ốc Thanh Vân trong vai Thu Hà. Đây là lần đầu hai nghệ sĩ cùng xuất hiện trên sân khấu trong một dự án do sân khấu kịch của NSND Hồng Vân dàn dựng.

Vở diễn lấy cảm hứng từ Người hùng không cầm súng, xoay quanh những câu chuyện về người lính Trường Sơn với sự kết hợp của Nhật Kim Anh và Ốc Thanh Vân. Ảnh: FBNV

Sau khoảng 10 năm, Nhật Kim Anh trở lại sân khấu trong một tâm thế khác. Cô không còn đứng trước câu hỏi có đủ thời gian để theo đuổi một vai diễn hay không, mà có thể chủ động lựa chọn điều mình muốn làm và dành sự tập trung cho nhân vật.

Suất diễn đầu tiên cháy vé có thể chưa phải là thước đo cho toàn bộ hành trình trở lại của Nhật Kim Anh, nhưng chắc chắn là một tín hiệu đáng trân trọng. Quan trọng hơn doanh thu hay số lượng suất diễn, nữ nghệ sĩ dường như đã tìm lại được cảm giác hạnh phúc từng bỏ quên trong nhiều năm: được đứng dưới ánh đèn, được sống cùng nhân vật và trực tiếp kết nối với khán giả.

Có lẽ, quyết định trở lại sân khấu sau hơn 10 năm của Nhật Kim Anh không đơn thuần là bước đi để mở rộng hoạt động nghệ thuật, mà còn là cách nữ nghệ sĩ tìm lại niềm vui từng dang dở với sân khấu. Khi đã có thể chủ động sắp xếp thời gian, lựa chọn dự án mình yêu thích và toàn tâm toàn ý cho vai diễn, cô dường như đang tìm thấy một cách làm nghề phù hợp hơn với cuộc sống hiện tại. Sự đón nhận của khán giả vì thế cũng trở thành một phần hạnh phúc đáng trân trọng trong lần trở lại này.