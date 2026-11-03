Quyết định gây sốc của HLV Kim Sang Sik khi Asian Cup 2027 hoãn

Ngày 3/11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố danh sách tập trung đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho Casper Cup 2026 trong dịp FIFA Days tháng 11. Điểm đáng chú ý là sự thay đổi đáng kể về nhân sự của HLV Kim Sang Sik, với nhiều cầu thủ ít có cơ hội khoác áo đội tuyển và những gương mặt trẻ được trao cơ hội thể hiện.

Đáng chú ý nhất là sự vắng mặt của những cái tên giàu kinh nghiệm như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Cao Pendant Quang Vinh, Đoàn Văn Hậu, Phạm Xuân Mạnh và Lê Phạm Thành Long. Đây đều là những cầu thủ từng đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch xây dựng lực lượng của đội tuyển Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, HLV Kim Sang Sik trao cơ hội cho nhiều nhân tố mới. Trung vệ Việt kiều Lương Chí Khải (Kyle Colonna) lần đầu được triệu tập sau những màn thể hiện trong màu áo Thể Công Viettel. Trên hàng công, Olaha Mạnh Đức của CLB Công an TP.HCM cũng trở thành cái tên đáng chú ý. Cầu thủ nhập tịch này có nhiều năm thi đấu tại V.League và được kỳ vọng mang đến thêm phương án cho hàng tấn công.

HLV Kim Sang Sik gây chú ý khi triệu tập nhiều gương mặt mới cho đội tuyển Việt Nam, trong khi hàng loạt trụ cột như Hoàng Đức, Quang Hải không góp mặt sau khi Asian Cup 2027 được dời lịch. Ảnh: VFF

Bên cạnh hai gương mặt kể trên, danh sách còn có sự xuất hiện của nhiều cầu thủ trẻ như Nguyễn Thái Quốc Cường, Phạm Minh Phúc, Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Quang Vinh và Nguyễn Lê Phát. Tiền đạo Nguyễn Văn Tùng cũng trở lại đội tuyển sau thời gian dài vắng mặt. Đây là chân sút từng gây ấn tượng trong màu áo U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2022.

Quyết định của HLV Kim Sang Sik càng nhận được sự chú ý trong bối cảnh AFC vừa thông báo hoãn Asian Cup 2027. Giải đấu ban đầu dự kiến diễn ra từ ngày 7/1 đến 5/2/2027, nhưng được chuyển sang giai đoạn từ ngày 23/12/2027 đến 21/1/2028.

Việc Asian Cup được lùi gần một năm giúp đội tuyển Việt Nam có thêm thời gian chuẩn bị, đồng thời tạo điều kiện để ban huấn luyện đánh giá nhiều phương án nhân sự. Thay vì chỉ tập trung vào nhóm cầu thủ đã khẳng định vị trí, HLV Kim Sang Sik có thể tận dụng những đợt FIFA Days để mở rộng nguồn lực và xây dựng chiều sâu đội hình.

Dẫu vậy, sự vắng mặt đồng loạt của Hoàng Đức, Quang Hải và nhiều tuyển thủ quen thuộc vẫn là điểm đáng chú ý. Casper Cup 2026 sẽ là dịp để những gương mặt mới chứng minh năng lực, đồng thời giúp HLV Kim Sang Sik có thêm cơ sở đánh giá khả năng cạnh tranh vị trí trong đội tuyển.

Đây cũng là bước thử nghiệm quan trọng đối với nhà cầm quân người Hàn Quốc trong hành trình xây dựng lực lượng cho những mục tiêu tiếp theo của bóng đá Việt Nam.