Quyết định đúng đắn của Trấn Thành sau 10 năm bên Hari Won

Sau nhiều năm được biết đến với vai trò diễn viên, Trấn Thành chuyển hướng sang làm đạo diễn và nhanh chóng tạo dấu ấn tại phòng vé Việt. Bên cạnh bước tiến trong sự nghiệp, cuộc hôn nhân gần 10 năm với Hari Won cũng là một phần đáng chú ý trong cuộc sống của nam nghệ sĩ.

Từ một diễn viên, MC quen thuộc, Trấn Thành từng bước mở rộng vai trò sang biên kịch, nhà sản xuất và đạo diễn. Quyết định đứng sau máy quay đã mở ra một chặng đường khác trong sự nghiệp của Trấn Thành, đặc biệt từ Bố Già.

Năm 2021, Trấn Thành lần đầu đảm nhận vai trò đạo diễn điện ảnh với Bố Già. Bộ phim đạt khoảng 427 tỷ đồng, trở thành cột mốc quan trọng giúp Trấn Thành được biết đến nhiều hơn với tư cách một nhà làm phim.

Sau thành công này, Trấn Thành tiếp tục thực hiện Nhà Bà Nữ. Phim ra mắt năm 2023 và đạt khoảng 475 tỷ đồng. Một năm sau, Mai tiếp tục tạo dấu ấn khi thu khoảng 551 tỷ đồng, từng giữ vị trí phim Việt có doanh thu cao nhất tại phòng vé.

Trấn Thành gặt hái nhiều thành công khi chuyển hướng sang làm đạo diễn.

Đến năm 2025, Trấn Thành đưa Bộ Tứ Báo Thủ ra rạp, đạt khoảng 332 tỷ đồng. Sang năm 2026, Thỏ Ơi!! tiếp tục nối dài chuỗi phim do Trấn Thành đạo diễn, với doanh thu khoảng 449 tỷ đồng. Tổng doanh thu của 5 phim do Trấn Thành đạo diễn đã vượt 2.200 tỷ đồng.

Nếu nhìn riêng hành trình điện ảnh, quyết định chuyển từ diễn viên sang đạo diễn đã đưa Trấn Thành sang một vị trí khác trong ngành. Trước khi đứng sau máy quay, anh từng tham gia nhiều phim như Bệnh viện ma, Chờ em đến ngày mai, Trạng Quỳnh và Cua Lại Vợ Bầu. Riêng Cua Lại Vợ Bầu đạt khoảng 191,8 tỷ đồng, trở thành một trong những dấu mốc phòng vé đáng chú ý trong giai đoạn Trấn Thành còn hoạt động chủ yếu với tư cách diễn viên.

Điểm đáng chú ý là sau khi thành công ở vai trò đạo diễn, Trấn Thành không dừng lại ở những tác phẩm đã phát hành. Hiện anh đang thực hiện EM, dự án điện ảnh dự kiến ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán 2027. Phim chính thức bấm máy từ đầu tháng 8/2026, song nội dung, thể loại và dàn diễn viên vẫn được ê-kíp giữ kín.

Trấn Thành và Hari Won.

Trong lúc Trấn Thành dành nhiều thời gian cho điện ảnh, Hari Won vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật riêng. Cả hai kết hôn vào tháng 12/2016, sau đó thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường với khán giả. Gần 10 năm về chung một nhà, cuộc sống của Trấn Thành và Hari Won vẫn được chú ý bởi cách cả hai tương tác hài hước và khá thoải mái.

Thời gian qua, Hari Won nhiều lần chia sẻ những câu chuyện đời thường về cuộc sống hôn nhân với Trấn Thành. Về phía nam nghệ sĩ, anh cũng không ít lần nhắc đến bà xã, từ tính cách, thói quen đến cách cô đồng hành cùng mình trong cuộc sống và công việc.

Trong năm 2026, Hari Won còn đồng hành với Trấn Thành trong một số công việc liên quan đến điện ảnh. Dịp sinh nhật, Trấn Thành từng cho biết bà xã phải hỗ trợ, phiên dịch cho anh trong quá trình đóng phim, cho thấy Hari Won vẫn có những hỗ trợ nhất định cho chồng trong công việc.

Hiện tại, Trấn Thành tiếp tục tập trung cho dự án EM, trong khi Hari Won duy trì các hoạt động nghệ thuật riêng. Sau gần một thập kỷ bên nhau, những bước tiến mới trong sự nghiệp của Trấn Thành cùng cuộc sống của hai vợ chồng vẫn là chủ đề được khán giả quan tâm.