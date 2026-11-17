Ở tuổi 41, cựu tiền đạo tuyển Việt Nam quyết định bước vào một hành trình hoàn toàn mới, dù đã có trong tay sự nghiệp mà nhiều cầu thủ mơ ước. Câu chuyện này thực sự gây chú ý với đông đảo người hâm mộ yêu mến Công Vinh.

Lê Công Vinh là tiền đạo vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Anh sở hữu 3 Quả bóng vàng, giữ kỷ lục ghi 51 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia và là tác giả của pha đánh đầu quyết định giúp Việt Nam lần đầu vô địch AFF Cup 2008. Công Vinh cũng từng thi đấu tại Bồ Đào Nha và Nhật Bản, trở thành một trong những cầu thủ Việt Nam tiên phong tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài. Những dấu ấn ấy đã đưa anh trở thành biểu tượng đặc biệt của bóng đá nước nhà.

Công Vinh học bằng HLV. Ảnh: VFF

Tháng 12/2016, Công Vinh chính thức khép lại sự nghiệp cầu thủ sau trận bán kết lượt về AFF Cup giữa Việt Nam và Indonesia. Sau khi giải nghệ, anh từng thử sức ở vai trò quản lý khi đảm nhiệm vị trí quyền Chủ tịch CLB TP.HCM. Tuy nhiên, Công Vinh không gắn bó lâu dài với bóng đá chuyên nghiệp, thay vào đó dành nhiều thời gian cho gia đình và những công việc riêng.

Bây giờ, việc trở lại với bóng đá bằng con đường huấn luyện sau gần một thập kỷ tạo nên dấu mốc đáng chú ý. Công Vinh đã hoàn thành các khóa bằng C và B tại Việt Nam, trước khi sang Nhật Bản tiếp tục theo học bằng A do Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản tổ chức cùng AFC. Đây là bước tiến đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc về thời gian, kiến thức và nỗ lực, nhất là với một người đã rời xa sân cỏ trong nhiều năm.

Điều đáng trân trọng ở Công Vinh không nằm ở việc anh sẽ trở thành HLV hay đảm nhận vị trí nào trong tương lai, mà ở thái độ đối với lựa chọn của mình. Cựu tiền đạo từng thẳng thắn chia sẻ rằng anh học vì yêu thích, chứ không có nhu cầu đi làm thuê cho bất kỳ ai. Nói cách khác, đây trước hết là quyết định xuất phát từ tình yêu bóng đá và mong muốn tiếp tục học hỏi, chứ không phải bước đi để tìm kiếm một công việc mới.

So với nhiều đồng nghiệp bắt đầu theo đuổi nghiệp huấn luyện ngay khi còn thi đấu hoặc sau khi giải nghệ, Công Vinh có phần muộn hơn. Nhưng điều đó không làm giảm giá trị của quyết định hiện tại. Ở tuổi 41, anh vẫn sẵn sàng ngồi lại trên ghế học viên, tiếp nhận kiến thức mới và chấp nhận thử thách ở một môi trường bóng đá khác.

Công Vinh đã có một sự nghiệp đủ đầy với những danh hiệu, kỷ lục và khoảnh khắc đi vào lịch sử. Anh không cần thêm một vị trí để chứng minh giá trị của mình. Nhưng việc vẫn muốn học hỏi, vẫn muốn gắn bó với bóng đá sau gần 10 năm giải nghệ cho thấy ngọn lửa đam mê chưa tắt. Đó là quyết định dũng cảm, đồng thời cũng là điều đáng quý ở một huyền thoại từng dành cả thanh xuân cho bóng đá Việt Nam.