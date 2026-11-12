Quyết định đi 2 ngã của Đoàn Thiên Ân và Kỳ Duyên

Đường đua phim Việt cuối tháng 10 chứng kiến sự trùng hợp thú vị khi Đoàn Thiên Ân và Nguyễn Cao Kỳ Duyên cùng có phim điện ảnh ra mắt vào cuối tháng 10. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn những vai diễn có màu sắc tương đồng, hai nàng hậu lại quyết định đi theo hai hướng riêng. Một người thử sức với câu chuyện phá án pha hài, người còn lại tham gia bộ phim tâm lý, tình cảm nhiều tranh cãi. Sau gần hai tuần công chiếu, kết quả phòng vé cũng cho thấy hai ngã rẽ khác biệt.

Với Đoàn Thiên Ân, Án Mạng Karaoke là cơ hội để cô làm mới hình ảnh sau những vai diễn thiên về tình cảm, giàu cảm xúc. Trong phim, người đẹp đảm nhận vai Tâm, nữ phóng viên bị cuốn vào một vụ án mạng bí ẩn tại homestay biệt lập trên núi. Chuyến đi tưởng chừng bình thường bất ngờ biến thành hành trình truy tìm hung thủ, khi mỗi nhân vật đều có những bí mật riêng. Tác phẩm kết hợp yếu tố trinh thám, phá án với những tình huống hài hước, tạo màu sắc khác biệt so với các dự án trước của nàng hậu.

Thiên Ân vào vai phóng viên Tâm trong phim Án Mạng Karaoke.

Tuy nhiên, hành trình lần này của Thiên Ân không thuận lợi như kỳ vọng. Dù bộ phim từng tạo được sự chú ý trong những ngày đầu ra mắt, tác phẩm dần giảm nhiệt trước sự cạnh tranh của các đối thủ cùng thời điểm. Bên cạnh câu chuyện và cách triển khai tình tiết, diễn xuất của Thiên Ân trong vai Tâm cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả ghi nhận sự tiến bộ của cô, trong khi số khác cho rằng nữ diễn viên vẫn cần cải thiện khả năng thể hiện cảm xúc và độ tự nhiên trước ống kính.

Theo số liệu phòng vé cập nhật ngày 11/11, Án Mạng Karaoke đạt khoảng 48,42 tỷ đồng sau gần hai tuần khởi chiếu chính thức. Phim vẫn chưa thể chạm cột mốc 50 tỷ đồng, dù từng có giai đoạn tạo được sức hút nhất định tại phòng vé.

Ở hướng đi còn lại, Kỳ Duyên lựa chọn Chị Chị Em Em 3, dự án đánh dấu màn trở lại điện ảnh sau vai diễn trong Bộ Tứ Báo Thủ. Người đẹp đảm nhận nhân vật Thị Mầu, một cô gái sống trong bối cảnh xã hội Bắc Bộ xưa, nơi những lễ giáo, định kiến và khuôn phép chi phối mạnh mẽ đời sống tình cảm.

Kỳ Duyên vai Thị Mầu phim Chị Chị Em Em 3.

Bộ phim xoay quanh mạng lưới quan hệ phức tạp giữa các nhân vật, với những mối tình chồng chéo, sự phản bội, ghen tuông và toan tính. Thị Mầu trở thành một mắt xích quan trọng trong câu chuyện khi chuẩn bị bước vào cuộc hôn nhân với Văn Tài do Quốc Anh thủ vai. Tuy nhiên, sự trở về của Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc) cùng những rung động và bí mật bị che giấu khiến các mối quan hệ dần rơi vào vòng xoáy mâu thuẫn.

Dù lựa chọn một tác phẩm có đề tài tình cảm quen thuộc, Kỳ Duyên cũng không tránh khỏi những tranh luận về diễn xuất. Một số ý kiến cho rằng người đẹp chưa thực sự thể hiện trọn vẹn chiều sâu tâm lý nhân vật, trong khi những khán giả khác ghi nhận nỗ lực của cô khi thử sức với vai diễn mang màu sắc khác biệt. Bên cạnh đó, bộ phim còn gây tranh cãi về cách khai thác tình tiết ngoại tình và những phân đoạn thân mật.

Trái với những ý kiến trái chiều về chất lượng nội dung, thành tích thương mại của Chị Chị Em Em 3 lại khá khả quan. Theo cập nhật ngày 11/11, bộ phim đã thu về khoảng 109 tỷ đồng, chính thức gia nhập nhóm phim Việt trăm tỷ. Tác phẩm cũng có lợi thế nhờ sức hút từ dàn diễn viên gồm Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Steven Nguyễn, Quốc Anh và Kỳ Duyên.

Đoàn Thiên Ân và Kỳ Duyên luôn đồng hành cùng nhau tại các sự kiện. Ảnh: FBNV

Đặt hai hành trình cạnh nhau, có thể thấy Thiên Ân và Kỳ Duyên đang có những lựa chọn riêng trên con đường điện ảnh. Một người mạnh dạn thử sức với thể loại phá án, hài hước nhưng chưa tạo được cú bứt phá về doanh thu, người còn lại bước vào câu chuyện tình cảm nhiều tranh cãi và có được thành tích phòng vé nổi bật hơn.

Dẫu vậy, doanh thu của một bộ phim không thể là thước đo duy nhất cho năng lực diễn xuất. Với cả Thiên Ân lẫn Kỳ Duyên, những dự án này đều là trải nghiệm để hai nàng hậu tiếp tục tích lũy kinh nghiệm, tìm kiếm màu sắc riêng và chứng minh khả năng trên màn ảnh rộng. Hai quyết định, hai ngã rẽ và hai kết quả khác nhau cũng mở ra những kỳ vọng mới cho chặng đường điện ảnh phía trước của họ.