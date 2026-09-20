Quyết định của Tổng thống Trump khi Mỹ phát cảnh báo tới công dân khắp Trung Đông

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 6/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhi Kỳ ngày 20/9 dẫn báo cáo của nhóm phóng viên Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút ngắn thời gian nghỉ cuối tuần tại Trại David và dự kiến trở lại Nhà Trắng vào tối muộn 19/9, theo giờ địa phương

Nhà Trắng đã cập nhật lịch trình của Tổng thống Trump, cho biết ông sẽ trở lại Washington trên trực thăng Marine One.

Phóng viên Joey Garrison của tờ USA Today đưa tin trong báo cáo của nhóm phóng viên Nhà Trắng rằng chiếc máy bay chở Tổng thống dự kiến hạ cánh tại khu vực Ellipse vào khoảng 19 giờ theo giờ địa phương (6 giờ sáng 20/9, theo giờ Việt Nam).

Không có lý do nào được đưa ra cho sự thay đổi lịch trình của Tổng thống Trump.

Trước đó vào ngày 19/9, một máy bay chiến đấu F-16 của Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD) đã chặn một máy bay hàng không dân dụng xâm nhập vùng không phận hạn chế phía trên Thurmont, bang Maryland, gần Trại David, nơi Tổng thống Trump đang lưu trú.

Chiếc máy bay đã được hộ tống an toàn ra khỏi khu vực, và Không quân số 1 cho biết vụ việc không gây nguy hiểm cho người dân dưới mặt đất cũng như không cho thấy có mối đe dọa đối với Tổng thống Trump hoặc khu nghỉ dưỡng của Tổng thống Mỹ.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Bộ Ngoại giao Mỹ ban hành cảnh báo đi lại do căng thẳng leo thang tại Trung Đông, kêu gọi những người Mỹ đang ở ngoài khu vực nghiêm túc cân nhắc lại việc đi tới hoặc đi qua khu vực này.

Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X của Mỹ, tài khoản Travel.Gov của cơ quan này cho biết người Mỹ tại Trung Đông cần nâng cao cảnh giác và chuẩn bị cho khả năng các chuyến bay bị hủy, không phận bị đóng cửa và những gián đoạn khác.

Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh: "Do căng thẳng tại Trung Đông, môi trường an ninh vẫn phức tạp và tiềm ẩn khả năng xảy ra những diễn biến leo thang ngoài dự kiến".

Cơ quan này cảnh báo rằng lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đã tiến hành các hoạt động thù địch nhằm vào Saudi Arabia, trong đó có các cuộc tấn công liên quan đến các sân bay dân sự, đồng thời cho biết cuộc xung đột "có khả năng leo thang nhanh chóng".

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cảnh báo rằng Iran và các nhóm ủng hộ nước này có thể nhắm mục tiêu vào các lợi ích, doanh nghiệp và tổ chức của Mỹ, cũng như những địa điểm có liên quan đến người Mỹ trên toàn thế giới.

Xe tải được cho là vận chuyển thiết bị quân sự từ Saudi Arabia tới căn cứ quân sự Al-Wadiah ở tỉnh Hadramout, Yemen bốc cháy sau khi trúng tên lửa của lực lượng Houthi, ngày 7/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trong diễn biến liên quan, theo kênh RT của Liên bang Nga tối 19/9, lần đầu tiên kể từ khi giao tranh với lực lượng Houthi ở Yemen bùng phát trở lại vào tháng 7, còi báo động phòng không đã vang lên tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia.

Một số vụ nổ đã được ghi nhận tại Riyadh, làm gián đoạn các chuyến bay và kích hoạt cảnh báo phòng không trong bối cảnh xung đột với lực lượng Houthi ở Yemen ngày càng leo thang.

Theo một số cơ quan truyền thông, vào sáng sớm 19/9, nhà chức trách Saudi Arabia đã gửi cảnh báo khẩn cấp tới người dân về một "mối đe dọa thù địch từ trên không" và kêu gọi họ ở trong nhà.

Theo các thông tin được đăng tải, tiếng nổ đã vang lên tại nhiều khu vực trong thành phố trước khi cơ quan phòng vệ dân sự thông báo tình hình an toàn trở lại khoảng nửa giờ sau đó.

Đây là lần đầu tiên Riyadh phát cảnh báo như vậy kể từ khi giao tranh tại nước láng giềng Yemen gia tăng vào tháng 7.

Sau đó trong ngày 19/9, một cột khói đen lớn cùng lửa đã xuất hiện gần Sân bay quốc tế King Khalid.

Hình ảnh của hãng tin Reuters (Anh) cho thấy khói bốc lên từ khu vực kho chứa nhiên liệu của sân bay, trong khi dịch vụ theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho biết nhiều chuyến bay bị chậm và hủy.