Quyết định của Phương Mỹ Chi và Bảo Định sau gần 2 tháng công khai

Mới đây, Phương Mỹ Chi và Bảo Định khiến khán giả thích thú khi cùng tái hiện hôn lễ trong MV Thiên đường với người thương trên sân khấu Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca. Sau gần hai tháng kể từ khi sản phẩm được phát hành, cặp đôi một lần nữa hóa thân thành cô dâu, chú rể trước khoảng 5.000 khán giả.

Trong tiết mục, Phương Mỹ Chi và Bảo Định giữ nguyên màu sắc văn hóa Khmer Nam Bộ của MV. Cả hai xuất hiện trong trang phục truyền thống, tái hiện câu chuyện tình từ thuở thanh mai trúc mã đến khi nên duyên vợ chồng. Những tương tác tình cảm và màn trao nhau ánh mắt trên sân khấu tiếp tục nhận được tiếng reo hò từ khán giả.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định tái hiện hôn lễ trong trang phục truyền thống người Khmer Nam Bộ.

Đây cũng là lần hiếm hoi câu chuyện tình trong một MV của Phương Mỹ Chi được đưa lên sân khấu lớn theo cách trọn vẹn như vậy. Sau màn trình diễn, Bảo Định dành những lời đặc biệt cho nữ ca sĩ, cho biết việc gặp cô mang đến cho anh nhiều trải nghiệm đáng nhớ, trong đó có lần đầu đứng trước một lượng lớn khán giả và đưa gia đình đến xem mình biểu diễn. Phương Mỹ Chi cũng dành lời cảm ơn đến bạn diễn, cho rằng anh đã trở thành một phần đặc biệt trong hành trình âm nhạc lần này. Những chia sẻ của cả hai tiếp tục khiến người hâm mộ thích thú và tích cực “đẩy thuyền”.

Thiên đường với người thương được Phương Mỹ Chi phát hành ngày 12/8, đánh dấu lần đầu nữ ca sĩ đưa tình yêu đôi lứa trở thành câu chuyện trung tâm trong một sản phẩm âm nhạc. Bảo Định đảm nhận vai nam chính, hóa thân thành người yêu và sau đó là “chú rể” của cô trong MV. Sản phẩm nhanh chóng tạo hiệu ứng, từng đạt 7,5 triệu lượt xem trên YouTube sau một tuần và vươn lên vị trí cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Đến đầu tháng 10, MV đã thu hút gần 40 triệu lượt xem trên YouTube.

'Chú rể' của Phương Mỹ Chi gây ấn tượng khi hóa thân thành không tặc trong phim Tử Chiến Trên Không.

Sự ăn ý của Phương Mỹ Chi và Bảo Định càng được chú ý khi cả hai đều từng có dấu ấn với điện ảnh. Phương Mỹ Chi từng đảm nhận vai chính trong Nhà Gia Tiên, bộ phim đạt khoảng 242 tỷ đồng doanh thu phòng vé. Đây cũng là tác phẩm đánh dấu lần đầu nữ ca sĩ thử sức ở một vai diễn điện ảnh lớn.

Trong khi đó, Bảo Định được biết đến rộng rãi hơn qua Tử Chiến Trên Không. Bộ phim đạt doanh thu hơn 252 tỷ đồng và giúp nam diễn viên có thêm dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất. Bảo Định cũng giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 với vai Sửu. Sau dấu ấn trên màn ảnh, anh tiếp tục gây chú ý khi trở thành “chú rể” của Phương Mỹ Chi trong MV.

Từ một màn kết hợp trong âm nhạc, Phương Mỹ Chi và Bảo Định đang tạo được hiệu ứng riêng nhờ sự ăn ý trên cả MV lẫn sân khấu. Việc tái hiện hôn lễ trước hàng nghìn khán giả càng khiến người hâm mộ mong chờ cả hai sẽ tiếp tục đồng hành trong một dự án mới.