Quyết định của Mạc Văn Khoa sau 4 năm

Mạc Văn Khoa từng là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh truyền hình với những vai diễn hài hước, có màu sắc riêng. Tuy nhiên, sau lần trở lại với Chị mẹ học yêu 2 vào năm 2022, nam diễn viên chưa xuất hiện trong một bộ phim truyền hình mới.

Mạc Văn Khoa bắt đầu được khán giả chú ý sau khi giành ngôi Á quân Cười Xuyên Việt 2015. Từ đây, anh từng bước mở rộng hoạt động sang phim ảnh và trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình.

Mạc Văn Khoa trong Chị mẹ học yêu 2. Ảnh: FBNV

Trong những năm đầu sự nghiệp, nam diễn viên góp mặt trong một số dự án như Xóm trọ vui nhộn (2016), Gia đình vui nhộn (2017) và Biệt đội tất tật (2018). Các vai diễn chủ yếu phát huy thế mạnh hài hước, duyên dáng của Mạc Văn Khoa.

Đến năm 2021, anh tham gia Chị mẹ học yêu, bộ phim có Ngọc Trinh đóng chính. Mạc Văn Khoa đảm nhận vai Khoa, người bạn thân đồng hành cùng nhân vật Băng Di. Nhân vật của anh xuất hiện trong nhiều tình huống dở khóc dở cười, tiếp tục phát huy sở trường diễn xuất hài của nam diễn viên.

Tưởng như đây là lần cuối Mạc Văn Khoa xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, nhưng năm 2022, anh trở lại với Chị mẹ học yêu 2. Phần phim gồm 6 tập, tiếp tục câu chuyện của Băng Di và có sự góp mặt của Ngọc Trinh, Kiều Minh Tuấn, Trương Thế Vinh, Mạc Văn Khoa...

Trong phần 2, Mạc Văn Khoa tiếp tục đảm nhận vai Khoa, người bạn thân của Băng Di. Ở một trong những tình huống đáng chú ý ngay đầu phim, nhân vật Khoa phải tìm cách giải cứu Băng Di khỏi một đám đông đang đuổi theo cô. Chị mẹ học yêu 2 lên sóng từ tháng 7/2022 và cũng trở thành dự án phim truyền hình gần nhất của Mạc Văn Khoa tính đến năm 2026. Sau dự án này, nam diễn viên không tiếp tục nhận thêm phim truyền hình. Như vậy, tính đến năm 2026, anh đã có khoảng 4 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ.

Mạc Văn Khoa. Ảnh: FBNV

Trong khoảng thời gian không đóng phim truyền hình, Mạc Văn Khoa hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực điện ảnh. Anh liên tục góp mặt trong nhiều tác phẩm như Lật mặt 5: 48H, 1990, Siêu lừa gặp siêu lầy, Kẻ ẩn danh, Gặp lại chị bầu, Làm giàu với ma và Út Lan: Oán linh giữ của. Đặc biệt, năm 2025, anh gây chú ý khi lần đầu thử sức với hình tượng phản diện qua vai ông Danh trong Út Lan: Oán linh giữ của, khác với hình ảnh hài hước quen thuộc.

Sang năm 2026, Mạc Văn Khoa khá im ắng ở lĩnh vực điện ảnh khi chưa có phim mới chính thức ra mắt. Anh vẫn duy trì hoạt động sân khấu, công việc kinh doanh và dành thời gian cho gia đình. Đáng chú ý, trong dịp Giỗ Tổ sân khấu vừa qua, Mạc Văn Khoa tiết lộ đang ấp ủ thực hiện một bộ phim riêng. Nam diễn viên chưa công bố cụ thể tên phim, nội dung hay thời điểm triển khai.

Sau 4 năm kể từ Chị mẹ học yêu 2, quyết định của Mạc Văn Khoa hiện tại dường như không nằm ở việc xuất hiện dày đặc trên truyền hình. Thay vào đó, anh lựa chọn duy trì những hoạt động phù hợp và chuẩn bị cho các kế hoạch cá nhân. Với màn ảnh nhỏ, điều khán giả chờ đợi vẫn là một vai diễn mới đủ đặc biệt để đánh dấu ngày Mạc Văn Khoa chính thức trở lại.