Quyết định của Kiều Oanh sau 9 năm

Sau nhiều năm tập trung cho sân khấu và gia đình, Kiều Oanh có màn tái xuất điện ảnh trong năm 2026. Tuy nhiên, hành trình trở lại của nữ nghệ sĩ không hoàn toàn thuận lợi khi Bẫy Tiền có doanh thu khiêm tốn, trước khi cô tiếp tục xuất hiện trong Út Lan 2 và nhận được sự chú ý từ khán giả.

Trước khi trở lại với Bẫy Tiền, Kiều Oanh từng có thời gian dài không xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh rộng. Theo thông tin, chồng cô - nghệ sĩ cải lương Hoàng Nhất - là một trong những người động viên nữ nghệ sĩ trở lại sau nhiều năm.

Kiều Oanh trong phim Bẫy Tiền.

Trong Bẫy Tiền, Kiều Oanh đảm nhận vai mẹ của nhân vật chính do Liên Bỉnh Phát thủ vai. Đây là hình tượng có màu sắc khác với hình ảnh hài quen thuộc của nữ nghệ sĩ, đòi hỏi cô khai thác nhiều hơn về tâm lý nhân vật. Kiều Oanh từng chia sẻ rằng cô muốn quá trình trở lại màn ảnh được thực hiện kỹ lưỡng, “chậm mà chắc”.

Thế nhưng, tác phẩm lại không tạo được hiệu ứng mạnh tại phòng vé. Sau khi chính thức ra rạp ngày 10/4, Bẫy Tiền chỉ thu hơn 500 triệu đồng trong ngày đầu. Đến sáng 28/4, doanh thu phim được ghi nhận khoảng 2,93 tỷ đồng và sau đó rút khỏi nhiều cụm rạp.

Nếu Bẫy Tiền chưa mang đến tín hiệu phòng vé như kỳ vọng, Kiều Oanh nhanh chóng có thêm một cơ hội khác trong năm nay với Út Lan 2.

Kiều Oanh trong phim Út Lan 2.

Lần này, nữ nghệ sĩ thử sức ở thể loại kinh dị, một màu sắc khá khác biệt so với hình ảnh hài đã gắn liền với tên tuổi cô. Trong phim, Kiều Oanh đảm nhận vai Tư Bảnh, nhân vật có màu sắc bí ẩn và giữ vị trí quan trọng trong câu chuyện. Nhân vật này có liên hệ với con rắn hai đầu mà Đen - do Phương Nam thủ vai - bắt được, từ đó mở ra chuỗi biến cố và những cái chết bí ẩn tại ngôi làng ven sông.

Đáng chú ý, Út Lan 2 nhanh chóng tạo được sự quan tâm ngay từ những ngày chiếu sớm. Tối 18/9, phim vượt mốc 1 tỷ đồng rồi tiếp tục đạt hơn 2 tỷ đồng và có thời điểm vươn lên dẫn đầu doanh thu trong ngày. Sau hai ngày chiếu sớm, tác phẩm vượt 17 tỷ đồng. Đến ngày 23/9, Út Lan 2 được ghi nhận đã thu hơn 30 tỷ đồng sau hai ngày công chiếu chính thức.

Với Kiều Oanh, Út Lan 2 không chỉ là bộ phim tiếp theo sau Bẫy Tiền mà còn mở ra một hướng thể hiện mới trên màn ảnh rộng. Từ một nghệ sĩ vốn quen thuộc với những vai diễn hài đậm màu sắc Nam Bộ, cô lần lượt thử sức với hình tượng người mẹ trong Bẫy Tiền rồi nhân vật bí ẩn trong một tác phẩm kinh dị.

Kiều Oanh tích cực trở lại điện ảnh sau nhiều năm vắng bóng.

Trước khi Út Lan 2 ra mắt, Kiều Oanh cũng đồng hành với dự án từ khá sớm, từng tham gia casting và hướng dẫn kỹ năng diễn xuất cho các diễn viên trẻ trước khi đoàn phim ghi hình tại U Minh Thượng.

Sau 9 năm, quyết định trở lại màn ảnh rộng của Kiều Oanh vì thế trải qua hai màu sắc khá trái ngược. Thay vì Bẫy Tiền chưa tạo được dấu ấn phòng vé, thì Út Lan 2 nhưu một cú trở mình khởi động với nhiều thành tích đáng chú ý. Quan trọng hơn, nữ nghệ sĩ đang cho thấy sự chủ động thử nghiệm những dạng vai khác nhau thay vì chỉ gắn mình với hình ảnh hài từng làm nên tên tuổi.