Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Cơ sở lọc dầu ở Anh, ngày 2/10/2026. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát

Ông Alan Gelder, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách mảng lọc dầu, hóa chất và thị trường dầu mỏ tại Wood Mackenzie (công ty hàng đầu thế giới chuyên cung cấp dữ liệu, phân tích và nghiên cứu chiến lược về ngành năng lượng, tài nguyên thiên nhiên và khai khoáng), ước tính rằng việc giải phóng quy mô lớn lượng dầu diesel dự trữ có thể giúp giảm giá bán buôn 20-30 USD mỗi thùng.

Tuy nhiên, tác động này có thể chỉ mang tính tạm thời. Ông Gelder cho rằng việc tiếp tục giải phóng kho dự trữ thực chất chỉ là biện pháp "câu giờ" trong bối cảnh nguồn cung dầu diesel toàn cầu vẫn thấp hơn nhu cầu và lượng dự trữ liên tục sụt giảm. Xét về lâu dài, sự ổn định của giá cả sẽ phụ thuộc vào việc khôi phục nguồn cung các sản phẩm dầu tinh chế từ Trung Đông. Tuy nhiên, những nỗ lực ngoại giao giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột vẫn chưa mang lại kết quả, khiến viễn cảnh nhanh chóng khôi phục các dòng chảy ổn định hơn có thể vẫn còn xa vời.

Theo thỏa thuận mới đạt được, 100 triệu thùng dầu sẽ được giải phóng trong vòng 4 tháng, bắt đầu ngay lập tức, trong đó một lượng lớn dầu diesel sẽ được các thành viên và đối tác G7 ưu tiên đưa ra thị trường ngay trong 20 ngày đầu tiên. G7 không nêu rõ tỷ lệ cụ thể giữa dầu diesel và dầu thô trong tổng số lượng này, cũng như không công bố danh sách các quốc gia tham gia đóng góp. Nhóm cho biết có thể xem xét giải phóng thêm dầu diesel nếu cần thiết.

Hành động này được phối hợp thực hiện thông qua Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng vọt, nguồn cung sản phẩm dầu tinh chế bị gián đoạn và nguy cơ hạn chế xuất khẩu từ Mỹ đang gây thêm áp lực lên thị trường năng lượng toàn cầu.

Thị trường nhiên liệu toàn cầu, nhất là dầu diesel, đang chịu áp lực gay gắt do hai nguồn cung chính về dầu diesel và dầu gasoil (dầu diesel công nghiệp/dầu sưởi) cùng lúc bị ảnh hưởng. Theo IEA, lượng xuất khẩu ròng dầu diesel và dầu gasoil từ các quốc gia vùng Vịnh trung bình chỉ còn hơn 1/4 so với mức trước xung đột, do dòng chảy qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế nghiêm trọng. Các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga đã làm gia tăng áp lực lên nguồn cung dầu diesel, đẩy giá nhiên liệu này lên cao.