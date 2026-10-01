Quyết định của con gái MC Cát Tường sau nhiều năm du học ở trời Tây

Tường An sang Australia du học từ năm 2017, khi mới 14 tuổi. Quãng thời gian 8 năm xa gia đình không chỉ giúp cô hoàn thành việc học mà còn sớm làm quen với cuộc sống tự lập. Sau khi tốt nghiệp, Tường An quyết định trở về Việt Nam để ở gần gia đình và tìm kiếm cơ hội phát triển nghề nghiệp trong nước.

Con gái ngày càng xinh đẹp của MC Cát Tường.

Theo chia sẻ của Cát Tường, con gái mới trở về Việt Nam khoảng một tuần nhưng đã nhanh chóng bắt tay vào việc tìm kiếm công việc phù hợp. Tường An chủ động tìm thông tin tuyển dụng và gửi hồ sơ đến các vị trí mà cô quan tâm.

Cát Tường từng ngỏ ý sử dụng các mối quan hệ của mình để kết nối, giới thiệu cơ hội việc làm cho con. Tuy nhiên, Tường An từ chối và muốn tự mình tìm kiếm công việc. Cách lựa chọn của con gái khiến Cát Tường tôn trọng. Nữ nghệ sĩ cho biết cô để con tự thử sức, thay vì can thiệp quá sâu vào quá trình tìm việc.

Tường An ngày càng xinh đẹp và trưởng thành.

Với nền tảng được đào tạo về Marketing, Tường An được mẹ nhận xét có thế mạnh ở lĩnh vực truyền thông. Đây cũng là hướng cô có thể phát huy kiến thức đã tích lũy trong những năm học tập tại Australia.

Hành trình học tập của Tường An tại Australia cũng không hoàn toàn thuận lợi như dự kiến ban đầu. Khi mới sang nước ngoài, cô theo học ngành quản trị khách sạn - du lịch. Tuy nhiên, dịch bệnh khiến kế hoạch học tập của Tường An bị gián đoạn. Cô phải tạm dừng việc học để trở về Việt Nam tránh dịch. Sau khi quay lại Australia, con gái Cát Tường quyết định chuyển sang ngành Marketing.

Cát Tường và con gái có mối quan hệ thân thiết, gắn bó.

Việc thay đổi định hướng khiến thời gian tốt nghiệp của cô kéo dài thêm khoảng một năm so với kế hoạch ban đầu. Dù vậy, Tường An cuối cùng vẫn hoàn thành chương trình học và trở về Việt Nam với một chuyên ngành mới.

Nhìn lại quãng thời gian con gái sống xa nhà, Cát Tường cho biết cô vừa thương vừa tự hào. Tường An bắt đầu cuộc sống tự lập khi còn khá nhỏ, phải tự chăm sóc bản thân và thích nghi với môi trường sống mới. Những năm tháng xa gia đình cũng không tránh khỏi những lúc cô buồn và nhớ nhà.

Thế nhưng, chính khoảng thời gian ấy cũng giúp Tường An trở nên chủ động và mạnh mẽ hơn. Cát Tường tự hào khi con gái có thể tự quyết định việc học, định hướng tương lai và hiện tại tiếp tục tự mình tìm kiếm công việc sau khi trở về nước.

Sau 8 năm du học, Tường An đã quyết định về nước để tiếp tục phát triển sự nghiệp.

Bên cạnh chuyện học hành và nghề nghiệp, nữ nghệ sĩ cho biết cô luôn tôn trọng lựa chọn riêng của con. Tường An được tự do theo đuổi điều mình mong muốn, kể cả khi đó là nghệ thuật.

Nếu con gái muốn bước vào lĩnh vực nghệ thuật, Cát Tường khẳng định cô vẫn sẵn sàng ủng hộ. Với nữ nghệ sĩ, điều quan trọng là Tường An có thể lựa chọn con đường phù hợp với bản thân và chủ động chịu trách nhiệm với quyết định của mình.