Quyết định công nhận hộ nghèo phải được cập nhật trong 5 ngày

Phân định trách nhiệm, quy định thời hạn cập nhật

Thông tư phân định trách nhiệm quản lý dữ liệu từ Trung ương đến địa phương, đồng thời đặt ra yêu cầu về thời hạn cập nhật, chia sẻ và kiểm soát chất lượng dữ liệu.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/12/2026, theo đó, Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia tổ chức quản trị, quản lý và hướng dẫn kỹ thuật. Cục Chuyển đổi số vận hành, bảo đảm hạ tầng số và nền tảng dùng chung. UBND cấp tỉnh bố trí nguồn lực, hạ tầng, nhân lực; Sở Nông nghiệp và Môi trường quản lý, cập nhật, kết nối, đồng bộ dữ liệu tại địa phương. UBND cấp xã trực tiếp thu thập, cập nhật và chịu trách nhiệm về chất lượng dữ liệu được tạo lập.

Dữ liệu giảm nghèo phải đáp ứng 6 tiêu chí chất lượng: chính xác, đầy đủ, thống nhất, kịp thời, đúng quy định và không trùng lặp. (Ảnh minh họa)

Thông tư quy định 100% quyết định công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phải được ghi nhận hiệu lực trên hệ thống chậm nhất 5 ngày làm việc kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Đối với dữ liệu hộ được công nhận, việc chia sẻ và xác nhận tiếp nhận thành công phải hoàn thành chậm nhất 1 ngày làm việc kể từ khi cập nhật.

Kiểm soát dữ liệu trùng lặp, bảo đảm chất lượng

Trách nhiệm xử lý hồ sơ hộ trùng lặp được phân định theo phạm vi phát sinh. UBND cấp xã xử lý hồ sơ trùng trong cùng xã; trường hợp trùng giữa các xã trong tỉnh, UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm và Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp thực hiện. Với hồ sơ trùng giữa các tỉnh, Văn phòng Điều phối Trung ương chịu trách nhiệm đầu mối, các địa phương liên quan tham gia xử lý.

Chất lượng dữ liệu được đánh giá theo 6 tiêu chí: chính xác, đầy đủ, thống nhất, kịp thời, đúng quy định và không trùng lặp. Việc chuyển đổi hệ thống phải thực hiện kiểm tra, đối soát, đánh giá và đồng bộ dữ liệu; chỉ ngừng hệ thống cũ khi đã có phương án bảo đảm hoạt động nghiệp vụ liên tục.