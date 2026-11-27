Cách đây 10 năm, Thủy Tiên từng khiến khán giả bất ngờ khi quyết định thử sức với lĩnh vực điện ảnh thông qua dự án Vợ Ơi... Em Ở Đâu?. Không chỉ tham gia vào quá trình thực hiện bộ phim, nữ ca sĩ còn đảm nhận vai trò nhà sản xuất, cho thấy sự nghiêm túc khi muốn mở rộng con đường nghệ thuật bên cạnh âm nhạc.

Thủy Tiên và Công Vinh từng thử sức với một dự án phim điện ảnh vào năm 2016.

Đáng chú ý, trong lần đầu thử sức với vai trò mới, Thủy Tiên còn nhận được sự đồng hành của ông xã Công Vinh. Cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam khi ấy góp mặt trong phim với một vai khách mời đặc biệt, chủ yếu xuất phát từ mong muốn ủng hộ và động viên tinh thần bà xã.

Dù chỉ xuất hiện với một vai diễn nhỏ, Công Vinh vẫn tạo được sự chú ý. Màn kết hợp của cả hai trên màn ảnh rộng khi ấy mang đến nhiều kỳ vọng về khả năng vợ chồng Thủy Tiên sẽ tiếp tục đồng hành trong những dự án điện ảnh tiếp theo.

Thế nhưng, sau Vợ Ơi... Em Ở Đâu?, Thủy Tiên không tiếp tục thực hiện thêm bất kỳ dự án điện ảnh nào với vai trò nhà sản xuất. Công Vinh cũng không trở lại màn ảnh rộng. Mối duyên tưởng chừng có thể phát triển lâu dài của cặp đôi với điện ảnh cuối cùng lại dừng ở một tác phẩm.

Thủy Tiên từng được đón nhận nồng nhiệt ở phim điện ảnh đầu tay.

Ở thời điểm đó, việc Thủy Tiên và Công Vinh chia tay điện ảnh có thể không khiến nhiều người quá bất ngờ, bởi cả hai đều có sự nghiệp riêng ở những lĩnh vực khác. Tuy nhiên, sau tròn 10 năm nhìn lại, quyết định ấy càng để lại nhiều tiếc nuối, nhất là khi chứng kiến sự phát triển của thị trường điện ảnh Việt trong vài năm trở lại đây.

Nếu như năm 2016, những bộ phim Việt đạt doanh thu trăm tỷ đồng vẫn còn là hiện tượng hiếm hoi, thì hiện tại, thị trường đã chứng kiến nhiều tác phẩm thu về hàng trăm tỷ đồng. Không ít nghệ sĩ xuất thân từ lĩnh vực âm nhạc, sân khấu hay truyền hình cũng từng bước khẳng định vị trí ở vai trò nhà sản xuất, đạo diễn điện ảnh.

Nhìn vào những thay đổi ấy, khó tránh khỏi suy nghĩ rằng nếu Thủy Tiên và Công Vinh không sớm chia tay điện ảnh, biết đâu cả hai đã có thể tiến xa hơn rất nhiều so với thời điểm cách đây 10 năm.

Nhiều khán giả tiếc cho quyết định chia tay điện ảnh của Thủy Tiên và Công Vinh sau 10 năm.

Thực tế, Thủy Tiên từng sở hữu không ít lợi thế để phát triển ở lĩnh vực này. Bên cạnh danh tiếng, nữ ca sĩ còn có khả năng sáng tác, tư duy sáng tạo và kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật. Việc nhận được sự đồng hành từ Công Vinh cũng là một điểm cộng, giúp cô có thêm sự hỗ trợ trong quá trình thử sức với những vai trò mới.

Nếu tiếp tục đầu tư, tích lũy kinh nghiệm và xây dựng ê-kíp qua từng dự án, Thủy Tiên hoàn toàn có thể tìm kiếm cơ hội tạo dựng một dấu ấn riêng trong lĩnh vực sản xuất phim. Dĩ nhiên, không có gì bảo đảm nữ ca sĩ sẽ thành công, song việc dừng lại quá sớm khiến những khả năng ấy chưa có cơ hội được kiểm chứng.

Điều đáng tiếc hơn cả là Thủy Tiên và Công Vinh từng bắt đầu hành trình điện ảnh từ khá sớm, trước khi thị trường phim Việt bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Một thập kỷ là khoảng thời gian đủ dài để một nhà sản xuất tích lũy kinh nghiệm, xây dựng thương hiệu và từng bước chinh phục khán giả nếu có định hướng phù hợp.

Ở hiện tại, Thủy Tiên lựa chọn cuộc sống kín tiếng, hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí và chỉ thỉnh thoảng phát hành sản phẩm âm nhạc. Trong khi đó, cả cô lẫn Công Vinh đều chưa công bố kế hoạch trở lại với điện ảnh. Tất nhiên, mỗi nghệ sĩ đều có quyền lựa chọn con đường phù hợp với bản thân. Việc Thủy Tiên và Công Vinh dừng lại không nhất thiết là một quyết định sai lầm, bởi điện ảnh vốn là lĩnh vực đòi hỏi sự đầu tư lớn về thời gian, công sức lẫn tài chính.

Ở hiện tại, Thủy Tiên và Công Vinh đều lựa chọn cuộc sống kín tiếng.

Song từ góc độ khán giả, cuộc chia tay ấy vẫn để lại cảm giác dang dở. Điều khiến người ta tiếc nuối không chỉ là việc không còn được nhìn thấy Thủy Tiên và Công Vinh kết hợp trên màn ảnh rộng, mà còn là những cơ hội cả hai có thể đã nắm bắt nếu kiên trì thêm với điện ảnh.

Sau tròn 10 năm, khi thị trường phim Việt đang chứng kiến những cột mốc doanh thu ấn tượng, quyết định chia tay điện ảnh của Thủy Tiên và Công Vinh càng khiến người ta chạnh lòng. Bởi biết đâu, nếu không dừng lại vào năm 2016, bên cạnh những thành tựu trong âm nhạc và bóng đá, cặp đôi đã có thêm một hành trình đáng tự hào với điện ảnh Việt.