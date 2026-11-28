Vừa qua, Hoàng Thùy Linh chính thức trình làng album phòng thu thứ 5 mang tên THÙY. Không chỉ nối dài hành trình sáng tạo từng ghi dấu qua hai album HOÀNG và LINK, dự án lần này còn mở ra một chương chuyển mình rõ nét trong cách nữ ca sĩ định hình bản sắc nghệ thuật.

Giữa bức tranh cộng sự mới mẻ được công bố tại buổi họp báo ra mắt, sự vắng mặt của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, người từng gắn bó với nhiều dấu mốc quan trọng của cô nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận.

Hoàng Thùy Linh trở lại đường đua âm nhạc với album THÙY sau nhiều năm chưa có màn comeback chính thức.

Nhìn lại chặng đường đã qua, sự nuối tiếc dành cho Hồ Hoài Anh là điều dễ hiểu. Trong giai đoạn trước, mối liên kết giữa nam nhạc sĩ và Hoàng Thùy Linh từng tạo nên những sản phẩm âm nhạc có sức lan tỏa lớn. Hai album HOÀNG và LINK không chỉ giúp nữ ca sĩ khẳng định vị thế riêng giữa thị trường V-pop mà còn góp phần định hình công thức đặc trưng: hòa quyện chất liệu dân gian, văn hóa truyền thống cùng tư duy sản xuất hiện đại. Ở những dự án ấy, dấu ấn phối khí, xử lý cấu trúc và cảm quan thẩm mỹ của Hồ Hoài Anh đóng vai trò đáng kể trong việc nâng đỡ tinh thần chủ đạo.

Chính nền tảng ấy khiến không ít khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào khả năng Hồ Hoài Anh tiếp tục đồng hành cùng Hoàng Thùy Linh ở album thứ 5. Khi hai ca khúc mở đường Thầy Dùi và Vô Lượng Kiếp lần lượt lộ diện, sự mong chờ về một màn tái hợp càng trở nên rõ nét. Với những gì bộ đôi từng kiến tạo, nhiều người tin rằng sự tiếp nối này có thể mở ra thêm những thử nghiệm mới mẻ và những bản phối đủ sức tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên đường đua nhạc Việt.

Sự vắng mặt của Hồ Hoài Anh trong album khiến không ít khán giả tiếc nuối khi cả hai từng tạo nên nhiều tuyệt tác như Bánh trôi nước, Tứ Phủ, Đánh đố.

Thế nhưng, khi THÙY chính thức xuất hiện với dàn cộng sự khác, tiêu biểu là sự đồng hành cùng nhạc sĩ Khắc Hưng ngay tại sự kiện ra mắt, câu chuyện khép lại mạch hợp tác cũ lại gợi lên cảm giác hụt hẫng. Trong đời sống âm nhạc, mỗi nghệ sĩ đều có những ngã rẽ và lựa chọn riêng để làm mới mình, và Hoàng Thùy Linh đã chọn bước sang một không gian sáng tạo mới với THÙY.

Dẫu vậy, việc Hồ Hoài Anh đứng ngoài một dự án mang tính chuyển giao và giàu sức hút như album phòng thu thứ 5 vẫn khiến người nghe không khỏi tiếc nuối cho một "mảnh ghép" từng ăn ý đến vậy.

Khắc Hưng là một trong những nhạc sĩ tham gia sản xuất album lần này của Hoàng Thùy Linh.

Sự vắng mặt ấy cũng đặt ra một góc nhìn khác về nhịp vận động của V-pop: khi một công thức âm nhạc đã định hình được bản sắc, sự chia tay hay dừng lại của một cộng sự cũ luôn để lại khoảng trống nhất định trong tâm trí khán giả.

Với THÙY, Hoàng Thùy Linh bước tiếp trên hành trình của riêng mình, còn sự tiếc nuối dành cho Hồ Hoài Anh nằm ở việc khán giả không còn được chứng kiến thêm những lát cắt mới từ sự kết hợp từng ghi nhiều dấu ấn.

Thế nhưng cần nhìn nhận đúng vấn đề, Hoàng Thùy Linh đã rất can đảm đi gác lại những yêu tố từng giúp mình thành công rực rỡ trong quá khứ để thử sức với một đoạn đường mới. Việc vắng đi những người cộng sự cũ tài ba cũng là cơ hội để Hoàng Thùy Linh chứng minh tư duy, góc nhìn của mình trong từng giai đoạn hoạt động âm nhạc.