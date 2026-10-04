Quyết định chia tay của HLV Park Hang Seo ở Thái Lan

Chia tay ở Thái Lan

Sau ba năm chia tay tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo từng nghĩ mình sẽ khép lại sự nghiệp cầm quân. Nhưng một cuộc gặp với lãnh đạo Kanchanaburi Power FC đã khiến ông thay đổi quyết định và trở lại đường biên tại Thái Lan.

Có một điều đáng chú ý trong hành trình của HLV Park Hang Seo. Ông Park từng nói lời chia tay tuyển Việt Nam sau thất bại trước chủ nhà Thái Lan ở chung kết lượt về AFF Cup 2022. Đó là một quyết định đầy dũng cảm, bởi ông rời đi khi vẫn còn đủ sức hút và thành tích để tiếp tục dẫn dắt đội tuyển. Nhưng nhìn lại hành trình sau đó, có thể thấy ông Park đã lựa chọn một thời điểm rất đúng để khép lại.

Sau một hành trình thành công với tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã quyết định chia tay ngay tại Thái Lan, rồi lại tái xuất ở chính nơi này.

Bóng đá Việt Nam cần một chu kỳ mới, một cách tiếp cận mới và những gương mặt mới. Sau khi ông Park rời đi, tuyển Việt Nam lần lượt giành hai chức vô địch AFF Cup, qua đó cho thấy quyết định chia tay của nhà cầm quân người Hàn Quốc không phải sự buông bỏ, mà là cách ông mở đường cho một chương mới của đội tuyển.

Ông Park đã trao lại một nền móng đủ tốt để người kế nhiệm tiếp tục phát triển. Và khi nhìn bóng đá Việt Nam tiến lên với những danh hiệu mới, quyết định chia tay ở Thái Lan càng cho thấy sự tỉnh táo của một HLV biết dừng đúng lúc cũng là một phần của thành công.

Tái xuất và thử thách lớn ở Thái Lan

Ba năm sau, cũng tại Thái Lan, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã có một quyết định hết sức quan trọng. Ông chọn bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp lừng lẫy. Đó không phải một lựa chọn dễ dàng so với danh tiếng của HLV Park Hang Seo.

Sau hơn 5 năm tạo nên những dấu ấn đặc biệt cùng bóng đá Việt Nam, ông Park hoàn toàn có thể dừng lại ở thời điểm đẹp nhất. Ông đã có AFF Cup 2018, hai HCV SEA Games liên tiếp, kỳ tích Thường Châu và dấu mốc đưa tuyển Việt Nam vào vòng loại thứ ba World Cup 2022. Những thành tích ấy đủ để biến ông trở thành một trong những HLV thành công nhất lịch sử bóng đá Việt Nam.

Vì vậy, sau khi quyết định chia tay ở Thái Lan khi có trận đấu cuối cùng với tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo từng nghĩ đến chuyện không tiếp tục làm HLV. Trong cuộc trò chuyện với truyền thông Thái Lan, ông thừa nhận suốt ba năm sau khi rời đội tuyển, nhiều CLB ở Đông Nam Á và Hàn Quốc đã gửi lời mời nhưng ông đều từ chối. Quyết định của HLV Park Hang Seo khi ấy là khép lại công việc huấn luyện.

Sự thay đổi chỉ đến khi Kanchanaburi Power FC xuất hiện. Ban đầu, ông Park cũng không có ý định nhận lời. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện với bác sĩ Praewit, một lãnh đạo của đội bóng, đã khiến ông thay đổi suy nghĩ. Điều gây ấn tượng với nhà cầm quân người Hàn Quốc không phải danh tiếng hay tiềm lực của Kanchanaburi Power FC, mà là sự chân thành và mong muốn thực sự của đội bóng.

HLV Park Hang Seo không xem đây là bước lùi. Ngược lại, ông muốn xây dựng Kanchanaburi Power FC theo cách của riêng mình. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng thừa nhận một lý do khác khiến ông nhận lời là mong muốn tạo dấu ấn cho các HLV Hàn Quốc tại bóng đá Thái Lan, nơi sự hiện diện của các chiến lược gia Nhật Bản vốn nổi bật hơn. Có lẽ chính điều đó khiến quyết định của HLV Park Hang Seo trở nên đáng chú ý.

HLV Park Hang Seo không trở lại để tìm kiếm một vị trí hào nhoáng. Ông trở lại để thử sức trong một môi trường hoàn toàn mới, với một đội bóng không thuộc nhóm quyền lực của bóng đá Thái Lan.

Lúc này, thử thách đã xuất hiện ngay từ những bước đầu tiên. Sau 4 trận tại Thai League 2, Kanchanaburi Power FC có 1 chiến thắng và 3 trận hòa, giành 6 điểm. Đội bóng chưa thua tại giải đấu nhưng mới chỉ đứng thứ 8, cho thấy HLV Park Hang Seo vẫn cần thêm thời gian để tạo ra sự khác biệt.

Kết quả ở Cúp FA Thái Lan còn đáng tiếc hơn. Kanchanaburi Power FC bị Phetchabun FC loại sau loạt sút luân lưu. Đó chắc chắn không phải màn khởi đầu mà ông Park mong muốn.

HLV Park Hang Seo mới trở lại công việc huấn luyện sau khoảng thời gian dài. Ông phải làm quen với cầu thủ, xây dựng một hệ thống mới và thích nghi với môi trường bóng đá Thái Lan. Những thành công trong quá khứ tại Việt Nam không thể tự động mang lại chiến thắng cho Kanchanaburi Power FC.

Kanchanaburi Power FC có thể chưa phải nơi HLV Park Hang Seo tạo ra những chiến tích lớn. Nhưng ít nhất, nơi đây cho thấy ông vẫn còn khát vọng đứng trên đường biên và xây dựng một điều gì đó bằng chính năng lực của mình.

Đây chính là ý nghĩa lớn nhất của quyết định chia tay, rồi trở lại của HLV Park Hang Seo. Ông không quay lại để chứng minh những gì đã làm được ở Việt Nam là đúng, mà để tự mình tìm câu trả lời cho một thử thách hoàn toàn mới.