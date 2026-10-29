Quyết định bất ngờ của Triệu Lệ Dĩnh sau khi ngừng đóng phim hơn 13 tháng

Từng được mệnh danh là nữ diễn viên chăm chỉ bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ, Triệu Lệ Dĩnh đang khiến công chúng chú ý bởi khoảng thời gian dài vắng bóng trên trường quay. Kể từ khi hoàn thành quá trình ghi hình Tiểu thành đại sự vào năm 2025, nữ diễn viên được cho là chưa tiếp tục tham gia một dự án phim mới, đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong nhịp làm việc vốn dày đặc suốt nhiều năm.

Theo truyền thông Trung Quốc, khoảng thời gian không vào đoàn phim của Triệu Lệ Dĩnh đã kéo dài hơn 13 tháng. Điều này khiến không ít người bất ngờ bởi trước đây, cô thường xuyên di chuyển giữa các dự án truyền hình, điện ảnh và hoạt động thương mại, gần như không có nhiều thời gian nghỉ ngơi.

Triệu Lệ Dĩnh gây chú ý khi được cho là đã hơn 13 tháng chưa gia nhập đoàn phim mới. Ảnh: Weibo.

Sự thay đổi càng thu hút chú ý sau sự cố ngày 25/8. Khi chuẩn bị tham gia một buổi phát trực tiếp quảng bá thương hiệu tại Hàng Châu, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ gặp vấn đề sức khỏe và không thể xuất hiện theo lịch trình.

Phòng làm việc của nữ diễn viên sau đó xác nhận cô bị khó chịu đột ngột, buộc ê kíp phải trao đổi với nhãn hàng để hủy chương trình. Thông báo không công bố chẩn đoán cụ thể, nhưng sự việc khiến người hâm mộ lo lắng cho tình trạng của ngôi sao sinh năm 1987.

Trong nhiều năm hoạt động, Triệu Lệ Dĩnh nổi tiếng với sự nghiêm túc và sẵn sàng thực hiện những cảnh quay khó. Từ các bộ phim cổ trang như Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều truyện đến những tác phẩm mang màu sắc hiện thực, cô liên tục thử sức với nhiều dạng nhân vật và cường độ làm việc khác nhau.

Triệu Lệ Dĩnh từng nổi tiếng với lịch trình đóng phim dày đặc và tinh thần làm việc chăm chỉ. Ảnh: Weibo.

Nữ diễn viên cũng từng được nhắc đến với những chấn thương trong quá trình quay phim. Tuy nhiên, chưa có xác nhận đầy đủ rằng việc không gia nhập đoàn phim suốt hơn một năm hoàn toàn bắt nguồn từ các vấn đề sức khỏe trước đây.

Bên cạnh nhu cầu nghỉ ngơi, việc lựa chọn kịch bản cũng trở thành chủ đề được quan tâm. Một số nguồn tin giải trí Trung Quốc cho rằng Triệu Lệ Dĩnh đang thận trọng hơn với dự án mới, không còn đặt ưu tiên vào việc duy trì tần suất xuất hiện liên tục.

Dù vậy, thông tin cô từ chối hàng chục kịch bản hoặc quyết định dừng đóng phim vô thời hạn vẫn chưa được phía nữ diễn viên xác nhận. Khoảng thời gian không ghi hình tác phẩm mới cũng không đồng nghĩa cô đã giải nghệ hay rời bỏ ngành điện ảnh.

Nữ diễn viên được cho là đang thận trọng hơn trong việc lựa chọn kịch bản sau nhiều năm hoạt động liên tục. Ảnh: Weibo.

Sau gần hai tháng hạn chế xuất hiện, Triệu Lệ Dĩnh trở lại trước công chúng ngày 23/10 trong chương trình phát trực tiếp về sản phẩm sáng tạo bằng trí tuệ nhân tạo, cùng MC Tạ Na và nhà quản lý giải trí Đỗ Hoa.

Tuy nhiên, lần tái xuất này lại gây tranh luận vì hình ảnh mới. Nữ diễn viên diện trang phục trắng, để tóc ngắn ngang tai với phần mái dày. Một bộ phận khán giả cho rằng kiểu tóc chưa phù hợp, trong khi những người khác nhận xét cô trông trẻ trung và thoải mái hơn.

Trước phản ứng trên mạng xã hội, phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh đăng video cô chăm sóc tóc kèm lời nhắn hài hước, biến cuộc tranh luận về diện mạo thành một màn tương tác nhẹ nhàng với người hâm mộ.

Thành công ở các giải thưởng Phi Thiên, Kim Ưng và Bách Hoa giúp Triệu Lệ Dĩnh khẳng định năng lực diễn xuất. Ảnh: Weibo.

Đáng chú ý, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh đã bước sang giai đoạn khác so với thời kỳ cô gắn liền với dòng phim thần tượng. Vai diễn trong Gió thổi Bán Hạ giúp cô được ghi nhận tại giải Phi Thiên và Kim Ưng, trong khi Điều thứ 20 mang về giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Bách Hoa.

Những thành tích này cho thấy nữ diễn viên đã xây dựng được vị trí nhất định ở dòng phim chính kịch, dù các dự án gần đây như Tại nhân gian và Tiểu thành đại sự vẫn gây ý kiến trái chiều về sức hút.

Ở thời điểm hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh chưa công bố lịch gia nhập đoàn phim mới. Việc giảm tần suất làm việc có thể là một giai đoạn điều chỉnh cần thiết, nhưng định hướng lâu dài của cô vẫn phải chờ những thông báo chính thức.

Triệu Lệ Dĩnh chưa công bố kế hoạch đóng phim mới, khiến định hướng sự nghiệp sắp tới nhận được nhiều sự quan tâm. Ảnh: Weibo.

Sau nhiều năm liên tục xuất hiện trên màn ảnh, sự thay đổi lớn nhất của Triệu Lệ Dĩnh có lẽ không nằm ở kiểu tóc hay một buổi phát trực tiếp gây tranh cãi, mà ở việc cô đang dành nhiều khoảng trống hơn giữa các dự án. Với một diễn viên đã có những giải thưởng quan trọng, tác phẩm tiếp theo sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất cho lựa chọn nghề nghiệp này.