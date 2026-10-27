Quyết định 3040/QĐ-BGDĐT ban hành Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2027

Theo kế hoạch, Bộ GD&ĐT dự kiến ban hành quy chế tuyển sinh sửa đổi, bổ sung trong tháng 11/2026. Các trường phải công bố thông tin tuyển sinh năm 2027 trên website trước ngày 31/12/2026 để thí sinh chủ động tìm hiểu ngành học, phương thức xét tuyển và chuẩn bị hồ sơ.

Thí sinh cần kiểm tra thông tin, kết quả học tập THPT trên hệ thống tuyển sinh và hoàn thành việc rà soát trước 17h ngày 6/6/2027.

Đăng ký nguyện vọng tuyển sinh từ ngày 1/7/2027

Theo kế hoạch, thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng phải nộp hồ sơ trước 17h ngày 20/6/2027. Các trường hoàn thành xét tuyển thẳng, thông báo kết quả và cập nhật danh sách lên hệ thống trước 17h ngày 30/6/2027.

Từ 9h ngày 1/7 đến 16h30 ngày 13/7/2027, thí sinh đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh chung. Trong thời gian này, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng không giới hạn số lần.

Từ ngày 6/7 đến 17h ngày 20/7/2027, thí sinh và các trường cập nhật chứng chỉ ngoại ngữ, SAT cùng các minh chứng liên quan để rà soát. Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ ngày 14/7 đến 17h ngày 20/7. Thời gian xử lý sai sót kéo dài đến 17h ngày 24/7/2027.

Đối với các ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe và pháp luật, Bộ GD&ĐT dự kiến công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào trước ngày 9/7/2027. Trước 17h ngày 10/7, các trường phải công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển và điểm trúng tuyển quy đổi tương đương.

Dự kiến công bố điểm chuẩn sau 17h ngày 12/8

Từ ngày 6/8 đến 17h ngày 10/8/2027, hệ thống tuyển sinh chung xử lý nguyện vọng để xác định nguyện vọng cao nhất mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển. Các trường rà soát hồ sơ trước 17h ngày 11/8 và công bố điểm trúng tuyển đợt 1 sau 17h ngày 12/8/2027.

Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trước 16h30 ngày 19/8/2027. Sau 8h ngày 20/8, các trường có thể thông báo tuyển sinh bổ sung.

Các đợt xét tuyển bổ sung và nhập học tiếp tục được triển khai từ tháng 8 đến tháng 12/2027. Các cơ sở đào tạo phải báo cáo kết quả tuyển sinh vào ngày 30/12/2027.

Bộ GD&ĐT lưu ý, các mốc thời gian có thể được điều chỉnh nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc. Thí sinh cần theo dõi thông báo chính thức của Bộ và các trường để cập nhật lịch tuyển sinh, tránh bỏ lỡ thời hạn đăng ký, nộp lệ phí và xác nhận nhập học.

Toàn văn: Quyết định 3040/QĐ-BGDĐT ban hành Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2027