Quyết định 1233/QĐ-BNV quy định về quản lý đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ Nội vụ

Xây dựng và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, chậm nhất vào ngày 15/6 hằng năm

Quy định mới gồm 3 Chương, 16 Điều, bao quát toàn diện các nội dung từ nguyên tắc, tiêu chí chọn cử, thẩm quyền, lập kế hoạch, tổ chức lớp học, nguồn kinh phí cho đến trách nhiệm sau đào tạo, bồi dưỡng.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng phải gắn kết chặt chẽ với quy hoạch, quản lý, bố trí và sử dụng cán bộ, bảo đảm "đúng người, đúng việc"

Theo Quyết định số 1233/QĐ-BNV, công tác đào tạo công chức, viên chức phải gắn liền với định hướng, mục tiêu phát triển nguồn nhân lực của Bộ và ngành Nội vụ qua từng giai đoạn.

Mục tiêu là xây dựng, hình thành đội ngũ lãnh đạo, quản lý chiến lược các cấp và đội ngũ chuyên gia chất lượng cao, có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Nội dung đào tạo được yêu cầu thực hiện bảo đảm tính toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, kiên quyết khắc phục tình trạng đào tạo dàn trải, hình thức.

Đối với hoạt động bồi dưỡng, Quy định yêu cầu phải căn cứ sát vào vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn. Nội dung bồi dưỡng không chỉ dừng lại ở việc cập nhật kiến thức pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ hay kỹ năng lãnh đạo, quản lý mà còn mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ tiên tiến như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), kỹ năng số và an toàn thông tin.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng phải gắn kết chặt chẽ với quy hoạch, quản lý, bố trí và sử dụng cán bộ, bảo đảm "đúng người, đúng việc", tránh tình trạng phân công không phù hợp gây lãng phí nguồn lực và giảm hiệu quả công việc.

Đồng thời, nhấn mạnh việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đề cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; phát huy tính tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời khuyến khích tinh thần tự học, tự nghiên cứu của mỗi công chức, viên chức trên các nền tảng công nghệ số.

Về hình thức và phương thức thực hiện, Quy định phân định rõ: đào tạo được thực hiện theo các chương trình trình độ sau đại học trong và ngoài nước hoặc chương trình lý luận chính trị; trong khi bồi dưỡng tập trung theo vị trí việc làm, theo chuyên đề hoặc thông qua các cơ chế điều động, luân chuyển, biệt phái, giao nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó để rèn luyện thực tiễn. Các phương thức tổ chức được triển khai đa dạng từ trực tiếp, trực tuyến, kết hợp trực tiếp với trực tuyến đến học tập trên Nền tảng "Bình dân học vụ số" và tự học có hướng dẫn.

Thứ tự ưu tiên chọn, cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng

Về thẩm quyền và thứ tự ưu tiên khi chọn, cử công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng.

Bộ trưởng có thẩm quyền: Quyết định cử công chức các đơn vị thuộc Bộ; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Bộ tham gia đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài.

Quyết định cử công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc đi đào tạo lý luận chính trị; bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương, cấp Thứ trưởng và tương đương; các khóa đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.

Người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Bộ có thẩm quyền quyết định cử công chức, viên chức thuộc đơn vị tham gia đào tạo, bồi dưỡng, trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm về điều kiện, tiêu chuẩn của công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng; bảo đảm công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; không cử công chức, viên chức tham gia từ hai khóa đào tạo, bồi dưỡng trở lên trong cùng một thời gian.

Trường hợp số lượng công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn nhiều hơn số chỉ tiêu được cử đi đào tạo, bồi dưỡng thì việc chọn, cử được thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Công chức, viên chức được áp dụng theo chế độ, chính sách theo quy định của cấp có thẩm quyền về thu hút, trọng dụng đối với người có tài năng.

- Công chức, viên chức được quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc các lĩnh vực chuyên môn phù hợp với nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng;

- Công chức, viên chức làm việc trong các lĩnh vực ưu tiên: khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kỹ năng số, công nghệ số.

- Công chức, viên chức là nữ;

- Công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số;

- Công chức, viên chức được cử tham gia đào tạo lần đầu hoặc chưa được cử tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng.

Trường hợp đặc biệt, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, tính chất của chương trình đào tạo, bồi dưỡng hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, Bộ trưởng xem xét, quyết định việc chọn, cử công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng.

Xây dựng và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, chậm nhất vào ngày 15/6 hằng năm

Tại Chương II về xây dựng và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, chậm nhất vào ngày 15/6 hằng năm, các đơn vị căn cứ yêu cầu vị trí việc làm, kết quả đánh giá chất lượng cán bộ, khoảng trống năng lực và định hướng phát triển nguồn nhân lực để gửi đề xuất nhu cầu về Vụ Tổ chức cán bộ.

Trên cơ sở đó, Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định, tổng hợp dự toán kinh phí trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt chậm nhất vào ngày 31/7 hằng năm làm căn cứ phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính làm việc với Bộ Tài chính theo quy định.

Đối với công tác xây dựng chương trình, tài liệu và lực lượng báo cáo viên, Vụ Tổ chức cán bộ đóng vai trò chủ trì tham mưu trình Bộ trưởng ban hành các chương trình bồi dưỡng theo vị trí việc làm chuyên môn nghiệp vụ và chuẩn nghề nghiệp viên chức thuộc thẩm quyền. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ chịu trách nhiệm biên soạn chi tiết và tổ chức giảng dạy.

Đáng chú ý, báo cáo viên được lựa chọn phải bảo đảm phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, uy tín và kinh nghiệm thực tiễn, được Lãnh đạo Bộ phê duyệt; công chức, viên chức của Bộ khi tham gia giảng dạy sẽ được tính vào thời gian bồi dưỡng hằng năm theo quy định.

Quy định cũng nêu rõ quy trình quản lý chi tiết đối với từng loại hình lớp học:

Đối với các lớp bồi dưỡng trong nước: Đơn vị chủ trì phải xây dựng kế hoạch và dự toán chi tiết trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt chậm nhất 01 tháng trước khi tổ chức; văn bản triệu tập học viên phải được ban hành trước ngày khai mạc ít nhất 07 ngày làm việc. Báo cáo kết quả và quyết toán kinh phí phải hoàn thành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bế mạc.

Đối với các lớp bồi dưỡng ở nước ngoài:Vụ Công chức - Viên chức là đầu mối chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện theo đúng chiến lược, đề án và quy trình quản lý đoàn ra, tuân thủ nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật về tài chính, đấu thầu.

Đối với bồi dưỡng trên Nền tảng "Bình dân học vụ số": Vụ Tổ chức cán bộ làm đầu mối nội dung và quản lý chung, phối hợp số hóa tài liệu; Trung tâm Công nghệ thông tin đóng vai trò đầu mối kỹ thuật, quản lý hạ tầng không gian mạng riêng của Bộ, bảo đảm việc quản lý tài khoản, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập diễn ra an toàn, chính xác.