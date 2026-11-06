Quyết Chiến đấu Bao Phương Vinh, cơ thủ VN tạo địa chấn ở bi-a World Cup

🔥 Quyết Chiến và Bao Phương Vinh bất phân thắng bại

Vòng chính giải Billiards Carom 3 băng World Cup Yanggu 2026 diễn ra ngày 6/11 tại Hàn Quốc với sự góp mặt của 32 cơ thủ xuất sắc nhất. Các tay cơ được chia thành 8 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt. Hai cơ thủ đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng knock-out dành cho 16 tay cơ xuất sắc nhất.

Quyết Chiến tạo nên trận hòa mãn nhãn trước Bao Phương Vinh

Tâm điểm ở lượt trận ra quân bảng G vào trưa ngày 6/11 là màn nội chiến giữa hai cơ thủ hàng đầu Việt Nam Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh. Quyết Chiến khởi đầu đầy ấn tượng khi tung ra series 11 điểm, tạo lợi thế đáng kể trước người đồng đội. Có thời điểm, cơ thủ số một Việt Nam dẫn trước Bao Phương Vinh với cách biệt lên đến 29-19.

Tuy nhiên, Bao Phương Vinh cho thấy bản lĩnh và khả năng bám đuổi đáng nể. Nhà cựu vô địch thế giới từng bước thu hẹp khoảng cách, trước khi san hòa 32-32. Hai cơ thủ sau đó tiếp tục tạo nên màn rượt đuổi hấp dẫn và khép lại trận đấu với tỷ số hòa 40-40 sau 18 lượt cơ.

Ở trận đấu còn lại của bảng G, Sameh Sidhom (Ai Cập) và Mikael Devogelaere (Bỉ) cũng bất phân thắng bại với tỷ số 40-40 sau 26 lượt cơ. Như vậy, cả bốn cơ thủ ở bảng đấu này đều có 1 điểm sau lượt trận đầu tiên.

😱 Thanh Lực thắng trận, Quốc Thuận tạo địa chấn trước Dick Jaspers

Tại bảng E, Trần Thanh Lực có màn ra quân thuận lợi trước Kang Ja In. Trận đấu diễn ra căng thẳng với thế trận tương đối cân bằng. Thanh Lực tạo được lợi thế nhờ series 4 điểm, bước vào giờ nghỉ với tỷ số 22-17.

Quốc Thuận có chiến thắng ngoạn mục trước siêu sao Dick Jaspers

Sau giờ nghỉ, cơ thủ Việt Nam tiếp tục duy trì khoảng cách an toàn, lần lượt dẫn 32-28 rồi khép lại trận đấu với chiến thắng 40-31 sau 36 lượt cơ. Kết quả này giúp Thanh Lực có khởi đầu thuận lợi trước khi bước vào những thử thách lớn hơn tại bảng đấu có sự góp mặt của hai cao thủ Martin Horn và Catano Huberney.

Trong khi đó, bất ngờ lớn nhất ở lượt trận ra quân xuất hiện tại bảng F, nơi Phạm Quốc Thuận chạm trán siêu sao người Hà Lan Dick Jaspers. Quốc Thuận nhập cuộc tự tin, có thời điểm dẫn trước đối thủ 19-16. Tuy nhiên, đẳng cấp và kinh nghiệm của Dick Jaspers nhanh chóng được thể hiện. Cơ thủ từng nhiều lần vô địch World Cup vươn lên dẫn 23-21, sau đó tạo khoảng cách 38-34 và đứng trước cơ hội giành chiến thắng.

Đúng vào thời điểm khó khăn nhất, Quốc Thuận đã tạo nên màn ngược dòng ấn tượng. Cơ thủ Việt Nam tung series 6 điểm, vượt lên giành chiến thắng chung cuộc 40-38 sau 34 lượt cơ. Đây được xem là một trong những kết quả đáng chú ý nhất ở lượt trận đầu tiên của vòng bảng.

Ở trận đấu còn lại của bảng F, Nguyễn Đình Quốc cũng có chiến thắng ấn tượng khi vượt qua Chiêm Hồng Thái với tỷ số 40-34 sau 21 lượt cơ. Những kết quả này hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh quyết liệt tại vòng bảng World Cup Yanggu 2026, nơi các cơ thủ Việt Nam đang cho thấy khả năng cạnh tranh sòng phẳng với những tên tuổi hàng đầu thế giới.