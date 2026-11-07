Quyết Chiến cùng 2 cơ thủ Việt Nam bỏ túi bao nhiêu tiền thưởng ở bi-a World Cup?

😢 Quyết Chiến không thể vượt qua Dick Jaspers

Vòng tứ kết giải Billiards Carom 3 băng World Cup Yanggu 2026 kết thúc vào tối ngày 7/11 tại Hàn Quốc chứng kiến kết quả không như mong đợi của billiards Việt Nam khi cả 3 đại diện góp mặt đều phải dừng bước.

Quyết Chiến và Thanh Lực để thua 2 đại diện Hà Lan

Tâm điểm là màn so tài giữa Trần Quyết Chiến và huyền thoại bi-a người Hà Lan Dick Jaspers. Sau chiến thắng đầy thuyết phục trước Cho Myung Woo, đương kim số 1 thế giới ở vòng 1/8, Quyết Chiến được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo ấn tượng.

Tuy nhiên, trước một Dick Jaspers quá bản lĩnh và giàu kinh nghiệm, cơ thủ Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn. Ngay từ đầu trận, đại diện Hà Lan đã thể hiện phong độ cao, nhanh chóng tạo cách biệt lớn khi dẫn trước Quyết Chiến 17-3.

Mặc dù rất nỗ lực bám đuổi, Quyết Chiến vẫn bị đối thủ dẫn 26-16 sau hiệp đấu đầu tiên. Sang hiệp 2, cơ thủ số 1 Việt Nam dần tìm lại cảm giác thi đấu, liên tiếp ghi điểm để rút ngắn cách biệt xuống còn 24-28.

Dù vậy, Dick Jaspers vẫn cho thấy đẳng cấp của một trong những huyền thoại hàng đầu thế giới. Cơ thủ người Hà Lan duy trì sự ổn định, tăng tốc ở giai đoạn quyết định để giành chiến thắng chung cuộc 50-32 sau 20 lượt cơ.

❌ Thanh Lực, Bao Phương Vinh cùng nhận kết quả buồn

Ở trận tứ kết cùng giờ, Trần Thanh Lực cũng không thể tạo nên bất ngờ trước Glenn Hofman. Cơ thủ người Hà Lan sớm tung ra series 11 điểm, qua đó tạo cách biệt rất lớn khi dẫn Thanh Lực 33-9 sau hiệp 1.

Bao Phương Vinh dừng bước trước Eddy Merckx

Trong phần còn lại của trận đấu, Thanh Lực nỗ lực tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế nhưng không thành công. Glenn Hofman khép lại trận đấu với chiến thắng cách biệt 50-17 sau 21 lượt cơ.

Đáng tiếc nhất là trường hợp của Bao Phương Vinh khi anh phải đối đầu với một Eddy Merckx đang có phong độ rất cao. Cơ thủ hạng 2 thế giới người Bỉ sớm vươn lên dẫn trước 25-13 trong hiệp 1.

Sang hiệp đấu còn lại, Merckx tiếp tục thể hiện sức mạnh bằng một series 11 điểm, qua đó tạo khoảng cách an toàn trước khi giành chiến thắng chung cuộc 50-28 sau 28 lượt cơ.

🤔 Nhận bao nhiêu tiền thưởng, chặng World Cup tiếp theo ở đâu?

Như vậy, cả 3 đại diện của billiards Việt Nam gồm Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực và Bao Phương Vinh đều phải dừng bước ở vòng tứ kết World Cup Yanggu 2026. Đây là kết quả khá đáng tiếc sau khi các cơ thủ Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng ở những vòng đấu trước đó.

Chặng World Cup cuối cùng trong năm 2026 sẽ diễn ra vào đầu tháng 12 tại Ai Cập

Dù không thể giành quyền vào bán kết, mỗi cơ thủ Việt Nam vẫn nhận được 3.500 euro tiền thưởng dành cho thành tích lọt vào tứ kết, tương đương khoảng 100 triệu đồng. Đây là khoản thưởng đáng ghi nhận cho hành trình của 3 đại diện Việt Nam tại giải đấu năm nay.

Sau chặng đấu tại Hàn Quốc, hệ thống Billiards Carom 3 băng World Cup 2026 sẽ tiếp tục với chặng tiếp theo diễn ra từ ngày 6-12/12 tại Ai Cập. Đây sẽ là cơ hội để các cơ thủ Việt Nam trở lại mạnh mẽ, hướng đến những thành tích cao hơn trên đấu trường quốc tế.