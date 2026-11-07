Quyết Chiến áp đảo số 1 thế giới, Bao Phương Vinh ngược dòng vào tứ kết bi-a World Cup

Quyết Chiến thắng áp đảo số 1 bi-a thế giới, 3 cơ thủ Việt Nam vào tứ kết World Cup

Tâm điểm của lượt trận vòng knock-out 1/8 giải Billiards Carom 3 băng World Cup Yanggu 2026 diễn ra chiều ngày 7/11 là màn so tài giữa Trần Quyết Chiến và cơ thủ số 1 thế giới Cho Myung Woo. Đã nhiều lần chạm trán nhau, cả hai cơ thủ đều tỏ ra thận trọng trước đối thủ đẳng cấp. Điều này khiến những lượt cơ đầu tiên diễn ra với thế trận giằng co và đầy căng thẳng.

Bước ngoặt xuất hiện khi đang dẫn trước 18-16, Quyết Chiến bất ngờ tung ra series 16 điểm cực kỳ ấn tượng, tạo cách biệt lớn 34-16 trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao.

Sang hiệp 2, trong khi Cho Myung Woo không có được phong độ tốt, Quyết Chiến tiếp tục thể hiện đẳng cấp vượt trội. Cơ thủ Việt Nam duy trì thế trận áp đảo, liên tục gia tăng cách biệt. Khi đang dẫn 43-23, Quyết Chiến tiếp tục tung ra series 7 điểm để khép lại trận đấu với chiến thắng 50-23 chỉ sau 18 lượt cơ.

Đây là màn trình diễn đầy thuyết phục của cơ thủ số 1 Việt Nam trước đối thủ đang đứng đầu bảng xếp hạng thế giới.

Ở lượt trận cùng giờ, Trần Thanh Lực cũng giành chiến thắng 50-38 sau 25 lượt cơ trước Catano Huberney. Dù gặp không ít khó khăn trước cơ thủ người Colombia, có thời điểm Thanh Lực để đối thủ rút ngắn cách biệt xuống còn 37-48.

Tuy nhiên, bằng bản lĩnh và kinh nghiệm, Thanh Lực đã tận dụng tốt những lượt cơ quyết định để giành tấm vé vào tứ kết.

Như vậy, billiards Việt Nam có đến 3 đại diện góp mặt ở vòng tứ kết World Cup Yanggu 2026. Đối thủ tiếp theo của Thanh Lực sẽ là Glenn Hofman, trong khi Quyết Chiến chạm trán siêu sao lừng danh người Hà Lan Dick Jaspers.

Hai trận đấu của Quyết Chiến và Thanh Lực đều diễn ra lúc 17h30 ngày 7/11. Đây hứa hẹn sẽ là những thử thách lớn, nhưng cũng là cơ hội để các cơ thủ Việt Nam tiếp tục tạo nên dấu ấn tại giải đấu trên đất Hàn Quốc.

🔥 Ngược dòng vào tứ kết

Lượt trận sớm vòng knock-out 1/8 giải Billiards Carom 3 băng World Cup Yanggu 2026 diễn ra trưa ngày 7/11 tại Hàn Quốc chứng kiến màn nội chiến giữa hai đại diện Việt Nam là Phạm Quốc Thuận và Bao Phương Vinh.

Kết quả 2 lượt trận sớm nhất của World Cup Yanggu 2026 với màn ngược dòng của Bao Phương Vinh

Bước vào trận đấu, Bao Phương Vinh liên tục gặp phải những hình bi không thuận lợi. Tận dụng cơ hội, Quốc Thuận sớm tạo khoảng cách 17-7. Dù vậy, Phương Vinh đã nỗ lực thu hẹp cách biệt và khép lại hiệp đầu với tỷ số 20-25.

Bước ngoặt xuất hiện khi tỷ số đang là 24-28. Bao Phương Vinh tung đường cơ 6 điểm để vượt lên dẫn ngược 30-28. Kể từ thời điểm này, nhà cựu vô địch thế giới dần kiểm soát thế trận, nới rộng cách biệt trước khi giành chiến thắng chung cuộc 50-42 sau 29 lượt cơ.

Kết quả này giúp Bao Phương Vinh giành quyền vào tứ kết diễn ra lúc 15h. Đối thủ tiếp theo của cơ thủ Việt Nam là Eddy Merckx, người đã đánh bại Berkay Karakurt với tỷ số 50-38 sau 25 lượt cơ ở trận đấu cùng giờ.

💥 Quyết “đòi nợ” trước Eddy Merckx

Eddy Merckx hiện đang xếp hạng 2 thế giới, được ví như “Người sắt vùng Flanders” (Iron Man from Flanders), nổi tiếng với bản lĩnh thi đấu lạnh lùng, sự ổn định và khả năng kiểm soát trận đấu đáng nể. Ông còn được người hâm mộ Việt Nam đặc cho biệt danh là “thần cơ nước Bỉ” nhờ tỉ lệ chiến thắng đáng nể ở các trận chung kết.

Bao Phương Vinh tái đấu siêu sao hạng 2 thế giới Eddy Merckx tại tứ kết

Ở tuổi 58, Merckx vẫn là một trong những tên tuổi hàng đầu của làng carom 3 băng thế giới. Cơ thủ sinh năm 1968 từng 3 lần vô địch World Championship vào các năm 2006, 2012 và 2026. Đáng chú ý, tại giải vô địch thế giới diễn ra ở Blois (Pháp) hồi tháng 9 vừa qua, Merckx chính là người đánh bại Bao Phương Vinh với tỷ số 50-39 trong trận chung kết để đăng quang.

Ngoài ra, Merckx từng vô địch châu Âu năm 2007, giành nhiều danh hiệu World Cup và từng lập kỷ lục thế giới khi hoàn thành trận đấu 50 điểm chỉ sau 6 lượt cơ.

Các lượt trận trong ngày 7/11 tại World Cup Yanggu 2026

Trận tứ kết giữa Bao Phương Vinh và Eddy Merckx dự kiến diễn ra lúc 15h ngày 7/11. Đây sẽ là thử thách rất lớn cho cơ thủ Việt Nam, đồng thời là cơ hội để anh đòi lại món nợ trước đối thủ từng đánh bại mình ở chung kết World Championship 2026.