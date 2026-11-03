Quyền tài sản của nhân dân, doanh nghiệp phải được bảo vệ

Hà Nội thông qua chủ trương tiếp nhận hơn 4.000ha từ Phú Thọ, trong đó có Vườn quốc gia Ba Vì và vùng đệm, mở ra dư địa phát triển mới cho du lịch phía Tây Thủ đô. Cùng với dự án Safari gần 300ha và mục tiêu xây dựng khu du lịch quốc gia, Ba Vì đứng trước cơ hội khai thác tiềm năng du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên, văn hóa bản địa.