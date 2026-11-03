Quyền tài sản của nhân dân, doanh nghiệp phải được bảo vệ
Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ hai, sáng 3/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi). Các đại biểu đề nghị làm rõ thẩm quyền của chính quyền cấp xã để kịp thời huy động nguồn lực trong tình huống khẩn cấp. Cùng với đó, cần quy định chặt chẽ thời hạn trưng dụng, trách nhiệm thanh toán, hoàn trả và bồi thường, bảo đảm quyền lợi của người có tài sản.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/quyen-tai-san-cua-nhan-dan-doanh-nghiep-phai-duoc-bao-ve-246261103114253552.htm