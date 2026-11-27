Từ kiểm định chung cư cũ đến bảo đảm quyền tái định cư

Theo số liệu của Bộ Xây dựng, cả nước hiện có khoảng 2.930 nhà chung cư cũ, tập trung chủ yếu tại Hà Nội, TP.HCM và Hải Phòng. Tính lũy kế đến hết tháng 11/2025, có 1.589 nhà được kiểm định chất lượng. Riêng tại Hà Nội, tỷ lệ chung cư cũ đã được kiểm định đạt 39%.

Những con số này cho thấy công tác đánh giá chất lượng và cải tạo chung cư cũ vẫn còn khối lượng công việc lớn. Tuy nhiên, việc xử lý các công trình xuống cấp không đơn thuần là câu chuyện kỹ thuật xây dựng, mà còn liên quan trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản và cuộc sống của hàng nghìn hộ gia đình.

Với người dân, một căn hộ có thể là tài sản được tích lũy trong nhiều năm, đồng thời là nơi gắn bó lâu dài của cả gia đình. Bởi vậy, khi chung cư xuống cấp, việc di dời không chỉ đặt ra yêu cầu bảo đảm an toàn mà còn kéo theo những băn khoăn về bồi thường, tái định cư, điều kiện sinh hoạt và khả năng ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Luật Nhà ở (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2026, có hiệu lực từ ngày 1/7/2027, tiếp tục hoàn thiện các quy định liên quan đến kiểm định, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư và bảo đảm quyền lợi của người dân trong quá trình bồi thường, tái định cư.

Theo nội dung được đề cập trong luật, UBND cấp tỉnh bố trí kinh phí kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư cũ, trừ trường hợp ngoại lệ theo quy định. Kết quả kiểm định là căn cứ để xác định tình trạng công trình và lựa chọn phương án xử lý phù hợp.

Giá trị bền vững của một căn hộ được quyết định bởi an toàn, năng lực vận hành và khả năng tái thiết của tòa nhà.

Phương án bồi thường, tái định cư phải công khai, minh bạch. Khi quy hoạch được phê duyệt cho tiếp tục xây dựng lại, chủ sở hữu được tái định cư tại chỗ theo quy định. Người có nhu cầu tái định cư được bố trí chỗ ở tạm thời hoặc nhận tiền để tự lo chỗ ở trong thời gian thực hiện dự án.

Những cơ chế này có ý nghĩa không chỉ trong việc bảo vệ quyền tài sản mà còn tạo điều kiện để người dân yên tâm di dời khỏi công trình không còn an toàn, ổn định cuộc sống và tiếp cận điều kiện cư trú phù hợp hơn.

Tuy nhiên, bảo đảm an toàn không nên chỉ bắt đầu khi tòa nhà đã xuống cấp. Bài học từ các chung cư cũ đặt ra yêu cầu chủ động nâng cao chất lượng nhà ở ngay từ khi công trình được hình thành.

Chất lượng căn hộ không dừng lại ở thời điểm bàn giao

Đối với nhà chung cư, sự an toàn không chỉ nằm ở độ bền kết cấu mà còn hiện diện trong từng chi tiết của không gian sống: hệ thống điện, nước, khả năng chống thấm, lan can, ban công, thang máy, lối thoát nạn và hệ thống phòng cháy chữa cháy…

Chất lượng thiết kế, thi công, nghiệm thu và bàn giao vì vậy là nền tảng đầu tiên để bảo đảm điều kiện sống của cư dân. Ở phạm vi rộng hơn, cách tổ chức không gian chung, phân luồng giao thông nội khu, bố trí khu vui chơi trẻ em, lối đi bộ và khả năng tiếp cận của người cao tuổi… cũng góp phần tạo nên một môi trường cư trú an toàn, thuận tiện.

Theo ông Đỗ Ngọc Thắng, Giám đốc đầu tư One Mount Real Estate, giá trị căn hộ sau 10 – 20 năm phụ thuộc bốn yếu tố: vị trí, chất lượng xây dựng, quản lý vận hành và cộng đồng cư dân. Một công trình có chất lượng bàn giao tốt cần tiếp tục được vận hành, kiểm tra và bảo trì phù hợp để duy trì điều kiện sống ban đầu.

Các tòa nhà được bảo trì tốt, cư dân văn minh thì dù đã sử dụng nhiều năm vẫn có người muốn mua.

Ông Trần Quang Trung, Giám đốc Phát triển Kinh doanh OneHousing, cho rằng những vấn đề đời thường như thang máy có hay trục trặc, hầm xe, hành lang có sạch sẽ hay sự cố được xử lý trong bao lâu…, đều ảnh hưởng đến quyết định gắn bó lâu dài của cư dân.

Các quy định về năng lực của đơn vị quản lý vận hành, kinh phí bảo trì, công khai chi phí dịch vụ và quyền tham gia giám sát của chủ sở hữu là những cơ chế giúp duy trì chất lượng công trình trong quá trình sử dụng.

Với người mua nhà, bên cạnh giá bán, diện tích và vị trí, chất lượng bàn giao, hồ sơ nghiệm thu, hệ thống an toàn, thiết kế không gian chung và phương án vận hành cần trở thành những tiêu chí quan trọng khi lựa chọn căn hộ. Việc tìm hiểu các công trình chủ đầu tư đã bàn giao và đưa vào sử dụng cũng giúp người mua có thêm cơ sở đánh giá chất lượng thực tế.

Từ bài học của những chung cư cũ, nâng cấp tiêu chuẩn nhà ở không chỉ là xây dựng những tòa nhà mới hơn, mà còn là tạo ra những không gian sống an toàn, tiện nghi và có khả năng đáp ứng nhu cầu của nhiều thế hệ.

Quyền sở hữu xác lập tài sản của mỗi người, nhưng một nơi an cư đúng nghĩa còn cần bảo đảm để người dân có thể yên tâm sinh sống trong suốt quá trình sở hữu tài sản đó.