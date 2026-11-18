Hỏi:

Xin quý báo cho biết, Luật Hoà giải ở cơ sở năm 2026 quy định những người nào được mời tham gia hòa giải và họ có quyền, nghĩa vụ gì?

(Bạn đọc Ngô Thị Hợp, trú tại phường Mễ Trì, Hà Nội)

Trả lời:

Vấn đề bạn hỏi, luật sư Lê Thống Nhất, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội giải đáp như sau:

Tại Điều 19 Luật Hoà giải ở cơ sở năm 2026 quy định những người được mời tham gia hòa giải bao gồm: Già làng, trưởng bản, chức sắc, chức việc tôn giáo; người có uy tín trong dòng họ, ở nơi sinh sống, nơi làm việc; người biết rõ vụ, việc; người có trình độ pháp lý, có kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn, kiến thức xã hội, đại diện của cơ quan, tổ chức có liên quan đến vụ, việc.

Theo luật, hình thức tham gia hòa giải của người được mời gồm tư vấn, hỗ trợ kiến thức, phương thức, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên và trực tiếp tham gia hòa giải vụ, việc cùng với hòa giải viên.

Hòa giải viên của tổ hoà giải ở cơ sở mời người tham gia hòa giải khi có sự đồng ý của các bên, hoặc các bên thống nhất mời đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 Luật Hoà giải ở cơ sở năm 2026.

Người được mời tham gia hòa giải không thay thế tư cách chủ trì của hòa giải viên trong quá trình hòa giải vụ, việc. Cơ quan, tổ chức quản lý người được mời tham gia hòa giải có trách nhiệm tạo điều kiện để người được mời tham gia hoạt động hòa giải theo quy định của pháp luật.

Luật Hoà giải ở cơ sở năm 2026 nêu rõ, người được mời tham gia hòa giải quy định tại điểm a khoản 2 Điều 19 của Luật này có các quyền quy định tại khoản 6, khoản 11 Điều 12 của Luật này và có quyền đề nghị hòa giải viên cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến vụ, việc hòa giải; được cơ quan, tổ chức quản lý người được mời tạo điều kiện tham gia hòa giải; tham gia thảo luận về giải pháp và nội dung hòa giải; được hỗ trợ tài liệu, phổ biến pháp luật phục vụ hoạt động hòa giải.

Người được mời tham gia hòa giải quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 của Luật này có các quyền quy định tại khoản 1 Điều này và được hưởng thù lao theo vụ, việc khi thực hiện hòa giải; được hỗ trợ, tạo điều kiện để khắc phục hậu quả nếu gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải.

Người được mời tham gia hòa giải có nghĩa vụ tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 4 của Luật này, từ chối tham gia hòa giải nếu có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ, việc hòa giải hoặc vì lý do khác dẫn đến không thể bảo đảm khách quan, công bằng trong hòa giải.

Đồng thời, phối hợp với hòa giải viên trực tiếp tiến hành hòa giải thực hiện các biện pháp phòng ngừa trong trường hợp nhận thấy mâu thuẫn, tranh chấp có thể dẫn đến hành vi bạo lực gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của hòa giải viên, của các bên và của những người khác tham gia hòa giải (nếu có) hoặc gây mất trật tự công cộng.