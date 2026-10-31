Quyền lực Quả bóng vàng

Chỉ là một giải thưởng cá nhân được tổ chức hằng năm, nhưng nó lại là một “hệ thống tài chính” được khẳng định, với sự tôn vinh tuyệt đối cho một cầu thủ, một biểu tượng, một cỗ máy in tiền mới được xây dựng. Phía sau giải thưởng của Tạp chí France Football là hệ thống trị giá nhiều triệu euro bao gồm các nhà tài trợ, đối tác thương mại, các nhà đại diện... sẵn sàng làm bất cứ điều gì với người chiến thắng.

Ngay khi được trao Quả bóng vàng từ tay huyền thoại Ronaldo de Lima, Harry Kane thể hiện thái độ khá bình thản. Ở nơi đỉnh cao của sự thăng hoa cảm xúc, giới hạn tuyệt đối của cả một sự nghiệp, Harry Kane vẫn tỏ ra nhẹ nhàng, phong thái của một cầu thủ vì tập thể, một cầu thủ luôn khiêm cung, đặt trách nhiệm của mình trong đội bóng. Khi tổ chức giải thưởng này, France Football không có tiền thưởng cho những người chiến thắng, không có bất kỳ khoản thù lao nào, nhưng nó mang lại nhiều thứ. Harry Kane chưa bao giờ chăm chút phát triển thương hiệu cá nhân của mình, chưa bao giờ xây dựng hệ thống tài chính xung quanh, bởi quan điểm của anh là tập trung hoàn toàn vào bóng đá. Song, đã đến lúc câu chuyện cần phải được thay đổi, với sự xuất hiện của Quả bóng vàng.

Harry Kane khiêm tốn khi đoạt Quả bóng vàng. Ảnh: Getty

Năm 2018, Luka Modric giành giải thưởng này và nhận được khoản tiền thưởng khoảng 800.000 euro từ đối tác tài trợ. Vài tuần sau, một đôi giày đặc biệt dành riêng cho anh cũng được ra mắt. Tiền đạo của đội nữ Barcelona, Aitana Bonmati giành giải thưởng Ballon d’Or 3 năm liên tiếp (2023, 2024, 2025) cũng phát triển mạnh mẽ về mặt thương mại, với các hợp tác quốc tế liên tục ập tới. Harry Kane mỗi năm chỉ nhận vài triệu euro tiền ngoài bóng đá đến từ các thương hiệu không quá lớn, như hãng giày thời trang Skechers. Ngay sau đêm trao giải, hãng này đã sản xuất một đôi giày bằng vàng để tặng Harry Kane. Tất cả mới chỉ dừng lại ở đó. Tuy nhiên, lợi ích của danh hiệu này không chỉ nằm ở người đoạt được nó.

Các câu lạc bộ, nhà tài trợ, người đại diện, những đối tác có quyền lợi gắn liền đến người thắng giải đều có lợi ích. Tại nhà hát Palladium London, Harry Kane nhấn mạnh: “Tôi rất hạnh phúc khi mang Quả bóng vàng trở lại với phòng trưng bày danh hiệu của đội bóng Bayern Munich”. Harry Kane không nói rằng sẽ mang nó về nhà, mà là đặt trong phòng truyền thống của Bayern Munich, nơi đã mang lại cho anh đỉnh cao sự nghiệp. Ở đại bản doanh đội bóng số 1 nước Đức đã không có Quả bóng vàng nào được bổ sung kể từ năm 1981 (của Rummenigge).

Đây là một thực tế, bởi khi chúng ta nói về sự công nhận cá nhân, đội bóng có Quả bóng vàng sẽ hưởng lợi từ giá trị thị trường, sự nổi tiếng quốc tế từ cầu thủ. Điều tương tự đến với đại diện của cầu thủ, họ sẽ tận dụng danh hiệu này để cải thiện các điều khoản hợp đồng cho thân chủ, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Đây là lý do tại sao cuộc đua Quả bóng vàng ngoài việc mang lại danh tiếng thể thao còn là chiến trường thu hút sự chú ý của truyền thông, các cá nhân và tổ chức khác. Đó là nơi diễn ra các cuộc tranh giành, thao túng đỉnh cao ở hậu trường với những ekip hùng mạnh (có lẽ ngoại trừ Harry Kane). Năm nay, trong khi Harry Kane gần như án binh bất động, một “chiến dịch tranh cử” đã diễn ra giữa hai ứng viên hàng đầu khác là Kylian Mbappe (Real Madrid) và Lamine Yamal (Barcelona).

Pascal Ferre, cựu giám đốc của France Football, người chịu trách nhiệm tổ chức giải thưởng từ năm 2016 đến 2022, kể lại một số chi tiết hậu trường trong cuốn sách của ông có tên “La Face cachée du Ballon d’Or” (tạm dịch: Cuộc chiến bí mật của Quả bóng vàng). Những chi tiết trong cuốn sách này đề cập đến vai trò của Real Madrid, đội bóng đã tẩy chay lễ trao giải năm 2024 tại Paris khi Vinicius về nhì sau Rodri. Pascal Ferre mô tả áp lực từ một số người đại diện, trong đó có cả siêu cò Jorge Mendes, rồi một vụ hối lộ cáo buộc liên quan đến đại diện của một ngôi sao tại Ngoại hạng Anh. Người này được cho là đã để lại một phong bì dày cộp trên bàn vào cuối cuộc gặp với Pascal Ferre trong một khách sạn tại Paris.

Cựu tiền đạo của Lyon, Sidney Govou chia sẻ với tờ Le Monde: “Chúng ta không thể tự lừa dối mình. Lợi ích kinh tế của Ballon d’Or là cực lớn, ngay cả với những người xung quanh cầu thủ. Nó vượt xa ra ngoài bóng đá”. Anh này còn chỉ trích một số ứng viên tự quảng bá bản thân thông qua truyền thông. Đôi khi điều đó làm giảm đi giá trị thực sự của giải thưởng.

Ở thời điểm này, Harry Kane vẫn được coi là “thuần khiết”. Anh trở lại Munich ngay trong đêm, và sáng hôm sau ra sân tập bình thường với đội nhà Bayern Munich chuẩn bị cho trận đấu tại cúp quốc gia. Không màu mè, không tung hô, chẳng có bất kỳ kế hoạch truyền thông, ăn mừng to tát nào cả. Harry Kane cũng sẽ ký hợp đồng mới, và đội bóng hùng mạnh bang Bavaria sẽ không chịu bất kỳ tác động “tăng giá” nào từ Ballon d’Or. Bởi đó là Harry Kane-một Quả bóng vàng đích thực, một cầu thủ lớn, nhưng trước tiên là một người có nhân cách lớn.