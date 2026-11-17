Madison Huang, con gái của Jensen Huang, hiện vẫn đảm nhận một vị trí cấp cao tại Nvidia. Ảnh: Economictimes

Madison Huang, con gái của Jensen Huang, nhà đồng sáng lập kiêm cựu CEO Nvidia, vẫn giữ vị trí cấp cao tại tập đoàn chip Mỹ sau khi cha rời nhiệm sở. Vai trò và tầm ảnh hưởng của bà đang đặt Colette Kress, CEO tạm quyền của Nvidia, trước một thách thức không nhỏ trong việc tái định hình bộ máy lãnh đạo doanh nghiệp.

Quyền lực của con gái nhà sáng lập

Theo báo The New York Times,B b Madison Huang từng lớn tiếng chỉ trích các nhân viên Nvidia vì công tác chuẩn bị cho một hội nghị tại New Delhi không đáp ứng yêu cầu. Sự việc xảy ra vào tháng 2, trước thời điểm ông Jensen Huang dự kiến phát biểu tại sự kiện nhưng sau đó quyết định không tham dự và cử Jay Puri, một cộng sự lâu năm, thay thế.

Trong cuộc họp trực tuyến trước hội nghị, Madison đã khiển trách một số nhân viên, trong đó có ông Puri, vì cho rằng họ chưa chuẩn bị đầy đủ. Theo ba người nắm rõ cuộc họp, ông Puri cuối cùng phải ngắt lời và đề nghị Madison ngừng quát mắng để ông có thể trả lời các câu hỏi. Chưa đầy 6 tháng sau, ông Puri rời Nvidia.

Sự việc cho thấy vai trò đầy quyền lực nhưng đôi khi gây xáo trộn của Madison Huang, 35 tuổi, tại công ty do cha bà đồng sáng lập. Theo hơn một chục nhân viên hiện tại và cựu nhân viên Nvidia, trước khi Jensen Huang từ chức tuần trước, Madison đã trở thành người điều phối công việc cấp cao trên thực tế của cha mình, có ảnh hưởng đáng kể tới cả những lãnh đạo giàu kinh nghiệm hơn.

Tầm ảnh hưởng này hiện đặt ra thách thức trực tiếp đối với bà Colette Kress, người đang giữ vị trí CEO tạm quyền. Bà Kress phải nhanh chóng xác định Madison sẽ tiếp tục nắm giữ quyền lực đến đâu sau khi cha rời công ty, đồng thời xem xét vai trò của những thành viên khác trong gia đình Huang đang làm việc tại Nvidia, gồm con trai Spencer Huang và con rể Nico Caprez.

Ông Jensen Huang từ chức sau khi xuất hiện thông tin ông có quan hệ ngoài hôn nhân với một nữ lãnh đạo cấp cao Nvidia và một đối tác của công ty có trụ sở tại Singapore. Việc con gái ông tiếp tục hiện diện tại công ty làm dấy lên lo ngại trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao về khả năng bà có những ưu tiên xung đột giữa lợi ích của Nvidia và cha mình.

Những lo ngại này càng tăng trong vài ngày gần đây, khi các đồng minh của Jensen Huang tại Thung lũng Silicon và Phố Wall bắt đầu vận động để ông trở lại vị trí lãnh đạo. Tổng thống Donald Trump cũng tuyên bố ông không phản đối khả năng Jensen Huang quay lại.

Gia đình Huang, gồm Jensen, Madison và Spencer, cùng ông Puri không phản hồi các yêu cầu bình luận.

Tầm ảnh hưởng vượt xa chức danh

Madison Huang hiện giữ chức giám đốc cấp cao phụ trách tiếp thị sản phẩm AI vật lý tại Nvidia. Các đồng nghiệp đánh giá bà là người thông minh, có năng lực tiếp thị, nhạy bén trong công việc và có khả năng đại diện cho công ty trước công chúng.

Tuy nhiên, trên thực tế, vai trò của Madison vượt xa chức danh chính thức. Bà tham gia điều phối công việc cho cha, có ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động tiếp thị và truyền thông của Nvidia, dự các cuộc họp hàng quý giữa Jensen Huang với đội ngũ điều hành, thường xuyên thuyết trình trước hội đồng quản trị và góp phần xây dựng hình ảnh cá nhân của cha.

Madison Huang cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hình ảnh gia đình. Tháng 5/2025, bà tham gia chủ chốt vào quyết định thuê công ty truyền thông khủng hoảng Heller để xử lý các vấn đề liên quan đến hình ảnh công chúng của gia đình. Theo năm người am hiểu chiến lược này, Madison cho rằng bộ phận truyền thông Nvidia chưa làm đủ để bảo vệ danh tiếng của cha và thúc đẩy việc đưa Heller vào hỗ trợ xử lý những vấn đề liên quan đến ông.

Khi báo New York Times đăng bài vào tháng 10/2025 về hoạt động kinh doanh giữa Nvidia với Megaspeed và mối quan hệ thân thiết giữa Jensen Huang với Alice Huang, Madison đã thúc giục bộ phận truyền thông phản ứng mạnh mẽ, đồng thời đề nghị Heller hỗ trợ.

Madison Huang cũng nổi tiếng là người nóng tính, được cho là giống cha bà. Theo ba người nắm rõ sự việc, số lượng khiếu nại của nhân viên về cách quản lý của bà nhiều đến mức bộ phận nhân sự Nvidia đã yêu cầu bà tham gia các buổi hướng dẫn hàng tuần trong vài tháng để cải thiện phong cách lãnh đạo.

Bài toán quản trị sau biến động

Trong những năm qua, Madison Huang nhiều lần bất đồng với CEO tạm quyền Colette Kress, khi đó là Giám đốc tài chính Nvidia, đặc biệt liên quan đến các khoản đầu tư mà bà Kress theo đuổi trong lĩnh vực robot và những thương vụ mà Nico Caprez muốn thực hiện với các doanh nghiệp trung tâm dữ liệu.

Khi ảnh hưởng của Madison tại Nvidia gia tăng trong ba năm qua, hơn một chục lãnh đạo chủ chốt được nhân viên công ty cho là đã rời đi vì không muốn tiếp tục làm việc với bà.

Madison cũng từng lớn tiếng với cả anh trai và những lãnh đạo có vị trí quản lý trực tiếp hoặc cấp bậc cao hơn bà trong sơ đồ tổ chức. Cuối năm ngoái, trong một cuộc họp trực tuyến, bà chỉ trích gay gắt các nhân viên thuộc bộ phận tiếp thị. Một phó chủ tịch đã phải rời khỏi cuộc gọi, theo hai người nắm rõ sự việc.

Tháng 3 năm nay, trước hội nghị dành cho các nhà phát triển của Nvidia, Madison tiếp tục chỉ trích Ian Buck, một phó chủ tịch công ty và là người sáng tạo CUDA, phần mềm cho phép sử dụng chip Nvidia để huấn luyện AI.

Các con của ông Jensen Huang có những con đường khác nhau trước khi gia nhập Nvidia.

Madison tốt nghiệp Viện Ẩm thực Mỹ năm 2012, sau đó học làm bánh và rượu vang tại Le Cordon Bleu ở Paris và London trong giai đoạn 2013-2015. Bà từng quản lý các khách sạn cao cấp và một cửa hàng bánh ngọt Italy thuộc tập đoàn hàng xa xỉ LVMH trong bốn năm. Năm 2019, bà bắt đầu học tại Trường Kinh doanh London và gia nhập công việc kinh doanh của gia đình vào năm 2020.

Spencer Huang, 36 tuổi, tốt nghiệp Columbia College Chicago năm 2013. Sau đó, ông sở hữu một quán bar tại Đài Bắc trong tám năm trước khi gia nhập Nvidia năm 2022. Hiện ông là giám đốc quản lý sản phẩm phụ trách lĩnh vực robot. Bảy người am hiểu công việc của Spencer nhận xét ông khá kín tiếng và tập trung vào trách nhiệm chuyên môn.

Nico Caprez, chồng Madison, từng học cùng bà tại Trường Kinh doanh London. Ông gia nhập Nvidia năm 2024, nhanh chóng tham gia sâu vào hoạt động phát triển kinh doanh và hiện giữ chức phó chủ tịch phụ trách tăng trưởng hạ tầng AI toàn cầu.

Theo David Yoffie, giáo sư Trường Kinh doanh Harvard, người từng tham gia hội đồng quản trị của hơn 12 doanh nghiệp, việc trao quyền cho người thân trong gia đình thường là một quyết định không khôn ngoan. Ông nhận định có rất ít trường hợp mô hình này hoạt động hiệu quả.