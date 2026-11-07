Quyền lợi người mua nhà tại 12 dự án Mường Thanh sẽ được giải quyết ra sao?
Khi những sai phạm xây dựng kéo dài được đưa ra xử lý, quyền lợi của hàng nghìn người mua nhà sẽ được giải quyết ra sao? Đó là câu hỏi đang được người mua nhà tại 12 dự án thuộc hệ sinh thái Mường Thanh hết sức quan tâm. Nghị quyết 96 của HĐND thành phố Hà Nội, có hiệu lực từ ngày 7/11, đặt ra cơ chế khắc phục hậu quả tại 12 công trình, dự án thuộc hệ sinh thái Mường Thanh. Trong đó, một nguyên tắc quan trọng là xử lý nghiêm vi phạm nhưng phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người mua nhà.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/quyen-loi-nguoi-mua-nha-tai-12-du-an-muong-thanh-se-duoc-giai-quyet-ra-sao-246261107183111477.htm