Quyền lợi công dân khi sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự được bảo đảm chu đáo

Cùng với việc làm rõ trách nhiệm của công dân trong thực hiện nghĩa vụ quân sự, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng được Quốc hội thông qua ngày 23-8-2026 bổ sung quy định bảo đảm quyền lợi chính đáng của công dân ngay từ các bước đầu của quá trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Công dân xem danh sách niêm yết trước khi tham gia sơ tuyển nghĩa vụ quân sự. Ảnh: qdnd.vn

Theo quy định tại Điều 49 Luật Nghĩa vụ quân sự được sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách đối với công dân được áp dụng trong thời gian đăng ký nghĩa vụ quân sự, sơ tuyển, khám và kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Cụ thể, công dân đang làm việc tại cơ quan, tổ chức trong thời gian thực hiện các thủ tục trên được trả nguyên lương, các khoản phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe đi, về. Trong thời gian đến đăng ký nghĩa vụ quân sự, sơ tuyển, khám và kiểm tra sức khỏe, công dân được bảo đảm chế độ ăn, ở và tiền tàu xe đi, về theo quy định.

Việc bổ sung này góp phần bảo đảm quyền lợi của công dân trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đồng thời, đây là căn cứ để các cơ quan, tổ chức và người sử dụng lao động thực hiện trách nhiệm bảo đảm chế độ cho công dân khi họ tham gia các bước tuyển chọn theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự cần chủ động tìm hiểu các quy định có liên quan; chấp hành nghiêm quyết định gọi đăng ký, sơ tuyển và khám sức khỏe; kê khai trung thực thông tin cá nhân, tình trạng sức khỏe.

Trường hợp có lý do chính đáng ảnh hưởng đến việc chấp hành quyết định gọi đăng ký, sơ tuyển hoặc khám sức khỏe, công dân cần kịp thời thông báo với cơ quan có thẩm quyền và cung cấp giấy tờ liên quan để được xem xét theo quy định. Đối với trường hợp thuộc diện tạm hoãn hoặc miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự, việc xem xét phải căn cứ vào điều kiện và trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.