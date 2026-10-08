Quyền Linh rời ghế MC, người thay thế ở 'Vì bạn xứng đáng' là ai?

Game show “Vì bạn xứng đáng” vừa công bố MC Nguyên Khang sẽ đảm nhận vai trò người dẫn chương trình trong mùa phát sóng mới, thay thế MC Quyền Linh.

Sáng 7/10, trao đổi với PV Tiền Phong, MC Nguyên Khang xác nhận anh đã tham gia ghi hình các tập mới của chương trình. Trước đó, các tập của mùa trước, phát sóng khoảng tháng 7, vẫn do nghệ sĩ Quyền Linh dẫn dắt.

MC Quyền Linh đã gắn bó với thời gian dài với chương trình.

Theo nhà sản xuất, với sự duyên dáng, sâu sắc và nguồn năng lượng tích cực, Nguyên Khang được kỳ vọng mang đến màu sắc mới cho chương trình, đồng hành cùng người chơi vượt qua các thử thách để mang về những phần quà ý nghĩa dành cho các hoàn cảnh khó khăn.

“Vì bạn xứng đáng” là chương trình được mua bản quyền từ game show “You Deserve It” của Red Arrow Entertainment Group GmbH (Đức). Phiên bản gốc lần đầu lên sóng tại Mỹ trên kênh ABC và từng nằm trong nhóm 3 chương trình có lượng khán giả theo dõi cao nhất. Format này sau đó được chuyển nhượng bản quyền và phát sóng tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Tại Việt Nam, “Vì bạn xứng đáng” đã đồng hành cùng khán giả trên VTV hơn 10 năm. MC Quyền Linh là người gắn bó với chương trình trong thời gian dài nhất. Trước đó, Trấn Thành cũng từng đảm nhận vai trò dẫn dắt game show.

MC Nguyên Khang là MC "Vì bạn xứng đáng" trong mùa phát sóng mới.

Chương trình hướng đến việc tri ân những người đang hoặc từng có đóng góp cho xã hội, cũng như những người có ý chí, năng lực nhưng chưa gặp may mắn trong cuộc sống. Câu chuyện của họ trở thành động lực để người chơi nỗ lực vượt qua các câu hỏi và chinh phục mức giải thưởng cao nhất.

Trong mỗi vòng thi, người chơi phải tìm ra đáp án theo các nhóm chủ đề như “Ai”, “Cái gì” hoặc “Ở đâu”. Để đưa ra câu trả lời, người chơi lần lượt mở các gợi ý do chương trình cung cấp.

Diễn viên Quyền Linh, 57 tuổi, tên thật là Mai Huyền Linh. Thập niên 1990, anh ghi dấu với nét đẹp phong trần, lãng tử, nổi tiếng qua các phim Người Hà Nội (1995), Những nẻo đường phù sa (1997), Đồng tiền xương máu (1999), Giao thời (2000).

Những năm 2000, anh chuyển sang làm MC cho các show Vượt lên chính mình, Bạn muốn hẹn hò. Diễn viên kết hôn năm 2005 với Dạ Thảo, có hai con gái, tên thân mật là Lọ Lem và Hạt Dẻ. Cuối tháng 8/2024, anh trở lại điện ảnh sau 20 năm với phim Hai Muối (đạo diễn Vũ Thành Vinh). Ngoài đóng phim, sản xuất chương trình, anh còn làm Phó chủ tịch Hội điện ảnh Việt Nam.

Nguyên Khang, sinh năm 1984 tại TP HCM, vào nghề năm 2006, sau khi lọt top 10 cuộc thi Tìm kiếm người dẫn chương trình của Đài Truyền hình TP HCM. Anh quen thuộc với khán giả qua các chương trình Bước nhảy hoàn vũ, Giọng hát Việt, The Remix. Ngoài ra, anh sản xuất talkshow riêng mang tên The Khang Show.