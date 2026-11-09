Quyền Linh nói đúng 7 từ về con gái lớn

Mới đây, Mai Thảo Linh (Lọ Lem) đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân với dòng trạng thái: “Lạc giữa miền xanh”. Trong bộ ảnh, con gái lớn của MC Quyền Linh hóa thân thành nàng thơ giữa không gian ngập tràn cây lá và ánh nắng tự nhiên. Cô diện chiếc đầm màu hồng thạch anh có thiết kế vạt rủ mềm mại, kết hợp kiểu tóc xoăn bồng bềnh và cách trang điểm trong trẻo.

Loạt hình nhanh chóng thu hút sự quan tâm nhờ vẻ ngoài nữ tính, ngọt ngào của Lọ Lem. Giữa khung cảnh thiên nhiên xanh mát, cô mang đến hình ảnh dịu dàng, có phần thơ mộng. Nhiều người nhận xét con gái lớn của Quyền Linh ngày càng trưởng thành, biết cách xây dựng phong cách cá nhân và tạo dấu ấn riêng qua từng lần xuất hiện.

Đáng chú ý, bên dưới bài đăng, MC Quyền Linh để lại bình luận: “Lung linh luôn nha con gái yêu”. Chỉ với 7 từ, nam nghệ sĩ đã thể hiện sự yêu thương và niềm tự hào dành cho ái nữ. Đáp lại lời khen của cha, Lọ Lem thân thiết viết: “Cảm ơn ba yêu”. Màn tương tác ngắn gọn nhưng ngọt ngào của hai cha con nhận được sự thích thú từ người theo dõi.

Đây không phải lần đầu Quyền Linh công khai dành những lời động viên cho các con trên mạng xã hội. Nam MC vốn được nhiều khán giả yêu mến bởi hình ảnh người cha gần gũi, thường xuyên đồng hành và ủng hộ hai con gái trong học tập cũng như cuộc sống. Dù bận rộn với công việc nghệ thuật, anh vẫn dành sự quan tâm cho những hoạt động thường ngày của gia đình.

Lọ Lem tên thật là Mai Thảo Linh, sinh năm 2006, là con gái đầu lòng của Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo. Cô được công chúng chú ý từ khi còn nhỏ nhờ ngoại hình nổi bật và phong thái tự tin. Khi trưởng thành, Lọ Lem thường xuyên chia sẻ hình ảnh thời trang, du lịch và những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Bên cạnh ngoại hình, cô cũng nhận được sự quan tâm về quá trình học tập và những định hướng riêng trong tương lai.

Quyền Linh và con gái Lọ Lem.

Trong khi đó, Quyền Linh có hơn ba thập kỷ gắn bó với nghệ thuật. Trước khi trở thành MC được đông đảo khán giả yêu mến, anh từng theo học và hoạt động trong lĩnh vực sân khấu, sau đó bén duyên với điện ảnh và truyền hình. Nam nghệ sĩ ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Đồng Tiền Xương Máu, Những Nẻo Đường Phù Sa, Người Hà Nội và Giao Thời. Đặc biệt, vai diễn trong Đồng Tiền Xương Máu từng góp phần đưa tên tuổi Quyền Linh đến gần hơn với công chúng.

Ở thời điểm hiện tại, bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Quyền Linh vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên vợ và hai con gái. Những tương tác giản dị như lời khen dành cho Lọ Lem tiếp tục cho thấy hình ảnh một người cha luôn quan tâm, tự hào và dành nhiều tình cảm cho các con. Đây cũng là một trong những khía cạnh khiến nam MC duy trì được thiện cảm với công chúng suốt nhiều năm qua.