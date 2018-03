Việc dùng lời cầu hôn gây tranh cãi của danh hài Trường Giang tại giải Mai Vàng để giúp chàng trai tỏ tình của MC Quyền Linh khiến nhiều khán giả khá bất ngờ. Đặc biệt trong thời điểm, danh hài này đang vướng phải thị phị xung quanh chuyện tình tay ba.

Video:Cô gái nói chuyện nhanh như tia chớp bị Quyền Linh nhắc nhở

Video:MC Quyền Linh đạo lời cầu hôn của Trường Giang, giúp chàng trai tỏ tình

Tham gia phần 1 tập 370 "Bạn muốn hẹn hò" là cô gái Vy Mỹ (23 tuổi - quê Lạng Sơn), làm nhân viên kinh doanh tại TP. HCM và chàng trai Khánh Hưng (28 tuổi - quê Bến Tre), làm kế toán tại Vũng Tàu.

Giới thiệu về bản thân, Khánh Hưng cho biết, anh là người hiền lành, biết lắng nghe, ít nói và khá cầu toàn. Anh biết tạo tiếng cười cho mọi người, khi cần thì làm việc nhà rất nhanh.

Anh từng trải qua 3 mối tình, một trong số những chuyện tình đó tan vỡ cách đây 5 năm vì bạn gái cũ của anh ghen quá mức khiến anh không chịu được. Bởi vậy, anh không thích người phụ nữ hay ghen. Nếu ghen phải ghen ở mức độ vừa phải.

Mẫu bạn gái Khánh Hưng tìm kiếm có chiều cao 1m55, người cân đối, da trắng, tóc dày, thuộc kiểu người phụ nữ của gia đình. Nếu được như nữ diễn viên Minh Hằng càng tốt.

Bên kia tấm màn nhung là Vy Mỹ, cô có tính tình hòa đồng, cởi mở và nhanh nhẹn. Cô gái thích dọn dẹp nhà cửa, được nhận xét là vui vẻ, dễ gần với mọi người. Ngoài ra cô có tài lẻ làm len móc, bơi lội.

Khuyết điểm của cô gái là hơi lanh chanh, có tật nói nhanh, đến mức MC Quyền Linh phải nhắc nhở cô giảm tốc độ nói lại. Cô tự nhận mình là người hơi kỹ tính về ăn uống.

Chia sẻ về lý do mình "ế", Vy Mỹ cho rằng do cô có tính cách quá đàn ông nên không ai để mắt tới. Vy Mỹ từng trải qua 1 mối tình nhưng do lúc đó còn chưa chín chắn, hơi bồng bột nên không đi đến kết quả tốt đẹp.

Người đàn ông cô thích là cao 1m70 trở lên, đặc biệt là phải có mắt 2 mí, phong thái điềm tĩnh, ăn mặc không lòe loẹt. Hình mẫu trong mơ của cô là ca sĩ Lam Trường. Nếu lấy nhau về người đàn ông đó phải hỗ trợ cô trong việc nhà, không gia trưởng, biết lắng nghe bởi vì khi cô nóng, cô dễ nổi điên và đập đồ.

Do ở trên sân khấu nói quá nhiều và nhanh nên khi gặp mặt người thân, cô gái bị bạn bè của chàng trai nhắc nhở, khuyên cô cần tiết chế lại bản thân một chút thì cả hai sẽ là cặp đôi đẹp.

Khi tấm rèm được kéo lên, cả hai chính thức gặp gỡ và trao đổi về sở thích cũng như thời gian rảnh trong tuần để hẹn hò.

Sau đó, Khánh Hưng đã đưa ra 2 tờ giấy anh chuẩn bị sẵn, yêu cầu cô gái Lạng Sơn chơi trò điền vào chỗ trống. Anh đề nghị Vy Mỹ đọc to tờ giấy đầu tiên và điền vào câu thiếu: "Nếu có người nói yêu em ngay từ lúc đầu gặp mặt thì..." và cô trả lời ngay là "yêu luôn".

Cô còn hài hước bày tỏ: "Sao em thấy như em đang bị gài". Đến tờ giấy thứ hai, Vy Mỹ tiếp tục đọc: "Nếu anh nói anh sẵn sàng làm người yêu của em rồi thì... bấm nút".

Lúc này, ông mai Quyền Linh bước về phía Khánh Hưng và đọc cho chàng trai lời tỏ tình: "Hơi thở của anh là của em. Nhà cửa xe cộ của anh là của em. Nói đi. Làm luôn!".

Đây chính là một phần trong lời cầu hôn mà Trường Giang dành cho Nhã Phương trên sóng trực tiếp của lễ trao giải Mai Vàng vừa qua. Trường Giang đã nói: "Từ hôm nay, tất cả mọi thứ của anh, tiền bạc, xe cộ, nhà cửa, kể cả hơi thở của anh cũng là của em".

Việc dùng lời cầu hôn gây tranh cãi của danh hài Trường Giang tại giải Mai Vàng để giúp chàng trai tỏ tình của MC Quyền Linh khiến nhiều khán giả khá bất ngờ. Đặc biệt trong thời điểm, danh hài này đang vướng phải thị phị xung quanh chuyện cảm.

Mặc dù được sự trợ giúp rất nhiệt tình của MC Quyền Linh nhưng chàng trai đã thể hiện một bài hát để bày tỏ tình cảm với cô gái thay vì dùng lời nhắc của ông mai. Anh còn ngỏ lời mời Vy Mỹ về quê chơi khi có dịp.

Bằng sự chân thành và trái tim ấm áp, chàng trai Bến Tre đã khiến bạn gái xao xuyến, xúc động. Ở cuối chương trình họ đã cùng bấm vào nút hẹn hò và nắm tay nhau ra về.

Nhật Linh