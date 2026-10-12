Quyền Linh dành lời khen đặc biệt cho Nhật Kim Anh

Mới đây, Quyền Linh thu hút sự chú ý khi chia sẻ cảm nhận về vở kịch Cuốn Truyện Bị Đốt, trong đó dành nhiều lời khen cho Nhật Kim Anh. Theo nam MC, nữ diễn viên đã mang đến một vai diễn giàu cảm xúc, khiến khán giả khi bật cười, lúc lại nghẹn ngào trước những biến cố của nhân vật.

Trong bài viết, Quyền Linh nhận xét Nhật Kim Anh thể hiện vai Thắm bằng lối diễn xuất chân phương, mộc mạc, mang đậm nét đặc trưng của cô gái Nam Bộ. Anh viết: “Đặc biệt, Nhật Kim Anh trong vai Thắm thực sự khiến khán giả yêu thương và thán phục bởi lối diễn xuất chân phương, mộc mạc, đậm chất cô gái Nam Bộ. Khi thì hồn nhiên, hài hước, duyên dáng khiến cả khán phòng bật cười; khi lại yếu đuối, nghẹn ngào, lấy đi nước mắt người xem”.

Quyền Linh chia sẻ cảm nhận về vở kịch Cuốn Truyện Bị Đốt.

Đáng chú ý, điều khiến Quyền Linh ấn tượng không chỉ nằm ở khả năng thể hiện những phân đoạn hài hước mà còn là cách Nhật Kim Anh chuyển đổi cảm xúc khi nhân vật đối diện với nỗi đau. Nam MC cho rằng từng ánh mắt, cử chỉ và lời thoại đã góp phần làm nổi bật nội tâm phức tạp của Thắm.

Quyền Linh chia sẻ thêm: “Không phô trương, không gượng ép, Nhật Kim Anh chạm đến trái tim người xem bằng chính sự chân thật và cảm xúc từ bên trong. Một vai diễn giàu sức lay động, để khi màn nhung khép lại, hình ảnh Thắm của Nhật Kim Anh vẫn còn ở lại trong lòng người!”.

Những lời nhận xét của Quyền Linh cho thấy sự ghi nhận của anh đối với nỗ lực hóa thân của Nhật Kim Anh trên sân khấu. Với nữ diễn viên, đây cũng là sự động viên đáng chú ý trong quá trình trở lại với hoạt động biểu diễn trực tiếp, bên cạnh những công việc quen thuộc ở lĩnh vực phim ảnh và kinh doanh.

Nhật Kim Anh trong Cuốn Truyện Bị Đốt.

Không chỉ dành lời khen cho Nhật Kim Anh, Quyền Linh còn nhắc đến những nghệ sĩ khác góp mặt trong Cuốn Truyện Bị Đốt. Anh đánh giá Ốc Thanh Vân có lối diễn xuất tinh tế, giàu cảm xúc; Hoàng Khôi tạo thiện cảm nhờ nét hài hước, chân thật trong vai Lâm; còn Trung Anh mang đến hình ảnh Hiệp mộc mạc, giàu tình cảm, làm nổi bật những mất mát mà chiến tranh để lại.

Theo Quyền Linh, mỗi diễn viên có một màu sắc riêng nhưng cùng góp phần tạo nên hành trình cảm xúc cho khán giả. Nam MC bày tỏ sự trân trọng đối với ê-kíp và các nghệ sĩ đã mang đến một đêm diễn giàu tính nhân văn.

Quyền Linh đến ủng hộ vở Cuốn Truyện Bị Đốt.

Cuốn Truyện Bị Đốt được xây dựng từ kịch bản của Tất Thọ, dưới bàn tay dàn dựng của NSND Hồng Vân. Vở diễn khai thác những câu chuyện về tình yêu, tuổi trẻ, những tổn thương và giá trị nhân cách, qua đó đặt ra nhiều suy ngẫm về những điều con người có thể đánh mất nhưng không dễ gì xóa bỏ.

Trong vở diễn, Nhật Kim Anh đảm nhận vai Thắm, nhân vật đòi hỏi sự chuyển biến linh hoạt giữa nét hồn nhiên, duyên dáng và những giằng xé nội tâm. Ốc Thanh Vân, Hoàng Khôi và Trung Anh cũng đảm nhận các vai diễn quan trọng, tạo nên những tuyến nhân vật với màu sắc khác biệt.

Nhật Kim Anh vốn được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình và các hoạt động nghệ thuật. Việc tham gia Cuốn Truyện Bị Đốt tiếp tục cho thấy sự hiện diện của nữ diễn viên trên sân khấu kịch. Sau đêm diễn nhận được lời khen từ Quyền Linh, vai Thắm của cô trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý của vở diễn.