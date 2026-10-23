Quyền khai thác 6 tầng thương mại chờ đấu giá, căn hộ vẫn được chào bán giá gấp 2,5 lần

Giá căn hộ tăng mạnh dù tiện ích thương mại còn hạn chế

Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank SBA), mới đây thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bảo đảm liên quan đến khoản vay của Công ty CP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways).

Tài sản dự kiến đưa ra đấu giá là quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán giữa Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Dấu Ấn Sài Gòn và Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phú Sơn Thuận, liên quan đến quyền khai thác thương mại tại 6 tầng của chung cư Xi Grand Court, số 256-258 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng (quận 10 cũ), TPHCM.

Tổng diện tích sàn thương mại của 6 tầng là 47.316m2, gồm khu vực rạp chiếu phim có diện tích gần 1.800m2 cùng các không gian sân vườn. Giá khởi điểm được đưa ra là 3.620 tỷ đồng.

Dù tiện ích thương mại còn hạn chế, giá căn hộ tại chung cư Xi Grand Court vẫn tăng mạnh. Ảnh: Anh Phương

Xi Grand Court được xây dựng trên khu đất khoảng 1,7ha, gồm 4 tháp cao 25-29 tầng. Dự án mở bán từ năm 2016 với mức giá tham khảo khoảng 36-40 triệu đồng/m2. Đến thời điểm nhận nhà năm 2018, giá căn hộ được ghi nhận ở mức 45-50 triệu đồng/m2.

Theo khảo sát của PV VietNamNet, đến tháng 10/2026, giá chào bán căn hộ tại đây được ghi nhận ở mức khoảng 90-100 triệu đồng/m2. So với thời điểm mở bán, giá chào bán hiện tại cao gấp khoảng 2,5 lần, tương ứng mức tăng khoảng 150%.

Một cư dân tại Xi Grand Court cho biết, khu thương mại là một trong những yếu tố khiến chị quyết định mua căn hộ tại chung cư này. Tuy nhiên, từ khi nhận bàn giao nhà đến nay, các tiện ích thương mại tại đây vẫn còn hạn chế, chỉ có một vài cửa hàng nhỏ, trong khi chung cư có hơn 700 căn hộ.

Thị trường thứ cấp phân hóa, giá căn hộ nội đô vẫn neo cao

Không riêng Xi Grand Court, diễn biến tăng giá mạnh sau bàn giao cũng được ghi nhận tại chung cư Kingdom 101, nằm trên đường Tô Hiến Thành, quận 10 cũ. Dự án gồm 3 tháp cao 30 tầng, cung cấp gần 1.000 căn hộ ra thị trường.

Kingdom 101 mở bán đợt đầu năm 2018 với giá khoảng 50-55 triệu đồng/m2. Đến năm 2020, khi dự án bàn giao, giá chào bán căn hộ tăng lên khoảng 65-75 triệu đồng/m2. Hoạt động mua bán, chuyển nhượng căn hộ trên thị trường thứ cấp trong giai đoạn này diễn ra sôi động.

Đến năm 2025, sau khi căn hộ được cấp giấy chứng nhận theo thông tin được ghi nhận, giá chào bán tăng lên khoảng 95-105 triệu đồng/m2. Sang năm 2026, mức giá phổ biến được giới thiệu trên thị trường tiếp tục nhích lên khoảng 95-110 triệu đồng/m2.

Giá căn hộ Kingdom 101 tăng gần gấp đôi, dù trung tâm thương mại từng được quảng bá vẫn chưa triển khai. Ảnh: Anh Phương

So với mức giá mở bán ban đầu, giá chào bán hiện tại tại Kingdom 101 đã xấp xỉ gấp đôi ở một số loại căn hộ; mức tăng cụ thể tùy diện tích, vị trí và tình trạng căn. Đáng chú ý, Kingdom 101 từng được quảng bá với tiện ích là khu trung tâm thương mại. Tuy nhiên, hạng mục này đến nay vẫn chưa được triển khai.

Diễn biến tăng giá mạnh tại các chung cư ở khu vực nội thành diễn ra trong bối cảnh thị trường căn hộ TPHCM có dấu hiệu phân hóa rõ hơn: mặt bằng giá tại nhiều dự án vẫn cao, trong khi thanh khoản và sức mua chịu áp lực.

Theo báo cáo quý III/2026 của CBRE Việt Nam, giá căn hộ trên thị trường thứ cấp đạt bình quân khoảng 60 triệu đồng/m2 thông thủy. Tuy nhiên, thanh khoản suy yếu, trong khi một số dự án có tỷ trọng nhà đầu tư cao ghi nhận mức giảm giá trên 10%.

Trong khi đó, DKRA Consulting ghi nhận giá căn hộ thứ cấp tại TPHCM và vùng phụ cận giảm phổ biến 4-7% trong quý III/2026 so với quý trước. Mức giảm tập trung ở những trường hợp người bán chịu áp lực tài chính.

Đà tăng giá căn hộ thứ cấp tại TPHCM không đồng đều giữa các khu vực và có dấu hiệu chững lại khi sức mua chịu áp lực.

Theo Savills Việt Nam, trong năm 2025, giá căn hộ thứ cấp tại TPHCM tăng khoảng 5-20% tùy vị trí; một số khu vực phía Đông và phía Nam ghi nhận mức tăng 15-20% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, đến quý III/2026, thị trường xuất hiện những dấu hiệu phân hóa rõ hơn.

Savills Việt Nam nhận định nhu cầu mua nhà tiếp tục chịu ảnh hưởng từ chi phí vay vốn và khả năng chi trả, trong khi người mua ngày càng chọn lọc. Đại diện đơn vị này cũng cho biết áp lực giảm giá trên thị trường thứ cấp chưa đủ lớn để dẫn đến tình trạng giảm giá sâu, đồng loạt trên diện rộng.