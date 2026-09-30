Quyền Giám đốc Đại học Huế được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII - Tổng Hội Y Học Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 29/9/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII - Tổng Hội Y Học Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, GS. TS. BS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Quyền Giám đốc Đại học Huế, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, được bầu làm Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, phụ trách hoạt động khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Đây là nhiệm vụ mới gắn với vai trò kết nối đội ngũ thầy thuốc, các hội chuyên ngành, hội y học địa phương, trường đại học và bệnh viện, góp phần thúc đẩy hoạt động chuyên môn, đào tạo và chia sẻ tri thức y khoa tại khu vực.

Dấu ấn trong nghiên cứu, đào tạo và hội nhập

GS. TS. BS. Nguyễn Vũ Quốc Huy tích cực tham gia các hội nghề nghiệp chuyên ngành, hiện đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Phụ Sản Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe Phụ nữ mãn kinh Việt Nam và Phó Chủ tịch Hội Giáo dục Y học Việt Nam.

GS. TS. BS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Quyền Giám đốc Đại học Huế, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

Trong quá trình công tác, GS. TS. BS. Nguyễn Vũ Quốc Huy có nhiều đóng góp trong nghiên cứu Sản Phụ khoa, chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh, đào tạo nhân lực y tế và hợp tác quốc tế.

Những dấu ấn đáng chú ý gồm: cùng nhóm tác giả nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ đợt 6 năm 2021; tham gia biên soạn hướng dẫn quốc gia về chăm sóc phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh năm 2024; được trao Huân chương Công trạng Quốc gia, tước hiệu Hiệp sĩ của Nhà nước Pháp năm 2024; Huân chương Lao động hạng nhì (2025)

Đóng góp trong phòng, chống ung thư cổ tử cung

Trong lĩnh vực phòng, chống ung thư cổ tử cung, GS. TS. BS. Nguyễn Vũ Quốc Huy là Phó Trưởng ban chuyên môn xây dựng hướng dẫn quốc gia năm 2024 của Bộ Y tế.

GS. TS. BS. Nguyễn Vũ Quốc Huy cũng là thành viên Nhóm xây dựng hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về xét nghiệm kiểu gen HPV DNA, trong đó có xét nghiệm kiểu gen mở rộng phục vụ sàng lọc và dự phòng ung thư cổ tử cung. Hướng dẫn được WHO công bố ngày 8/5/2026 và ra mắt ngày 11/5/2026.

Những hoạt động này cho thấy vai trò của nghiên cứu khoa học, đào tạo và hợp tác quốc tế trong việc đưa tri thức y khoa vào thực tiễn chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Kết nối tri thức vì sức khỏe cộng đồng

Trên cương vị Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, phụ trách hoạt động khu vực miền Trung - Tây Nguyên, GS. TS. BS. Nguyễn Vũ Quốc Huy được kỳ vọng sẽ tiếp tục góp phần kết nối đội ngũ thầy thuốc, các hội chuyên ngành, hội y học địa phương, trường đại học và bệnh viện.

Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế

Sự liên kết giữa đào tạo, nghiên cứu, thực hành lâm sàng và chia sẻ tri thức có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, mở rộng tiếp cận kiến thức chuyên môn và phục vụ tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân.

Từ nền tảng khoa học, đào tạo và hợp tác đã được vun đắp, việc tăng cường kết nối các nguồn lực y tế khu vực miền Trung - Tây Nguyên sẽ góp phần xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn và bền vững. Đây cũng là nền tảng để tri thức y khoa tiếp tục được lan tỏa, phục vụ cộng đồng và đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của ngành Y trong thời gian tới./.