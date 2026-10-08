Quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí trong các vụ việc, vụ án liên quan ma túy

Một trong những mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy là phấn đấu đến năm 2030 TGPL cho 100% số người vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy thuộc diện TGPL khi có yêu cầu.

Một buổi truyền thông TGPL cho người dân tại tỉnh Cà Mau.

Theo quy định pháp luật hiện hành, người vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy thuộc các trường hợp sau được Nhà nước TGPL miễn phí khi có yêu cầu: Người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; trẻ em; người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị buộc tội, bị hại, người làm chứng, người chấp hành biện pháp xử lý chuyển hướng, phạm nhân; người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo; nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân của hành vi mua bán người và người dưới 18 tuổi đi cùng theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người; người có khó khăn về tài chính thuộc một trong các trường hợp sau đây: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ; người nhiễm chất độc da cam; người cao tuổi; người khuyết tật; nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình; người nhiễm HIV.

Theo pháp luật hiện hành, các quyền của người được TGPL gồm các nội dung sau đây: Được TGPL mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác; tự mình hoặc thông qua người thân thích, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác yêu cầu TGPL; được thông tin về quyền được TGPL, trình tự, thủ tục TGPL khi đến tổ chức thực hiện TGPL và các cơ quan nhà nước có liên quan; yêu cầu giữ bí mật về nội dung vụ việc TGPL; lựa chọn một tổ chức thực hiện TGPL và người thực hiện TGPL tại địa phương trong danh sách được công bố; yêu cầu thay đổi người thực hiện TGPL khi người đó thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 25 của Luật TGPL; thay đổi, rút yêu cầu TGPL; được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật; khiếu nại, tố cáo về TGPL theo quy định của Luật TGPL và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Do đó, khi gặp vướng mắc pháp luật trong các vụ việc, vụ án có liên quan đến ma túy, người được TGPL được TGPL theo các hình thức sau: Tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng và đại diện ngoài tố tụng. Khi yêu cầu TGPL, người yêu cầu TGPL phải nộp hồ sơ cho tổ chức thực hiện TGPL, bao gồm các giấy tờ sau: Đơn yêu cầu TGPL; giấy tờ chứng minh là người thuộc diện được TGPL theo quy định; các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến vụ việc TGPL.

Việc nộp hồ sơ yêu cầu TGPL được thực hiện theo 3 cách thức sau đây: Người yêu cầu TGPL tới trực tiếp các tổ chức thực hiện TGPL hoặc gửi hồ sơ qua các dịch vụ bưu chính viễn thông tới các tổ chức thực hiện TGPL; gửi hồ sơ qua fax, mail hoặc thông qua hình thức điện tử, ví dụ như Cổng dịch vụ công quốc gia (thủ tục yêu cầu TGPL - mã 2.000829).

Khi có vướng mắc pháp luật nói chung, vướng mắc pháp luật trong các vụ việc, vụ án có liên quan đến ma túy nói riêng, người được TGPL hãy liên hệ đến các tổ chức thực hiện TGPL sau đây: Trung tâm TGPL nhà nước thuộc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố; các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật tham gia TGPL tại địa phương.

Địa chỉ liên hệ các tổ chức thực hiện TGPL nêu trên được công bố công khai tại: Cổng thông tin điện tử Pháp luật quốc gia; Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp; Trang thông tin điện tử TGPL Việt Nam; Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tại địa phương hoặc số điện thoại đường dây nóng TGPL: 18001233 (cước gọi miễn phí)/số điện thoại: 024. 6273.9631 (Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và TGPL, Bộ Tư pháp); tải Ứng dụng điện thoại di động về TGPL để biết thông tin.